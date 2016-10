Frajeri otkrili znakove da ne žele vezu, već samo aferu sa vama

Upustili ste se u vezu s muškarcem, ali ne znate da procenite da li ga zanima išta osim strastvenih igrica u spavaćoj sobi? U nastavku pročitajte jasne znakove da mu je važan samo seks, a otkrili su nam ih upravo muškarci.





1. Primećujemo samo vaš izgled

Nikada ne pokazuje interes za vašu karijeru, ne ceni vašu inteligenciju, humor ili stavove, ali zato će uvek primijetiti da ste “baš seksi u tim uskim farmerkama”. Svi volimo da čujemo kompliment na račun izgleda, ali takođe želimo i da nas cene i zbog unutrašnjih kvaliteta. Muškarac koji vas svodi samo na fizički izgled nije u potrazi za vezom nego samo avanturom.

2. Svaki razgovor poprima seksualnu notu

Bez obzira na to o kojoj temi razgovarate, on odmah nađe način da razgovor pretvori u verbalnu predigru. Nakon vaše priče o uspešnoj prezentaciji koju ste održali na poslu on samo komentariše kako klijenti sigurno nisu skidali oči s vas jer ste prezgodni. Kad mu kažete da padate s nogu od umora i da samo želite da se bacite pod tuš, on kaže da bi vam rado nasapunjao leđa. Nema ništa loše u malim seksi upadicama, ali samo ako nisu deo baš svakog vašeg razgovora.

3. Ne vodimo vas na dejtove

Sva vaša druženja događaju se unutar četiri zida i on nema nameru da vas odvedeu kino ili na večeru. Njegova ideja spoja je ostanak na kauču i gledanje utakmice koju je on odabrao, a posvećuje vam se samo kada pokažete želju za fizičkim kontaktom.

