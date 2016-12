Da li znate seksualni bonton? Obuhvata 9 pravila i prilično smo sigurni da ne poštujete sve!

Spavaća soba je mesto gde treba da budemo svoj na svome sa partnerom, gde su relaksacija i hedonizam imperativ, no sa druge strane sve je to nemoguće ukoliko ipak ne povedete računa o takozvanom seksualnom bontonu. On podrazumeva nekoliko jednostavnih “pravila” u čijim se okvirima zapravo većina ljudi i kreće. Ali, prilično smo sigurni ne svih!





1. Broj partnera mora da bude regulisan

Ako ste u odnosu sa partnerom koji želi monogamnu vezu, poslednje što treba da uradite jeste da se složite sa tim, ako želite da menjate partnere. Laži i prevare nisu poželjni ni u jednom zdravom odnosu, i sve želje i potrebe treba da istaknete na samom početku, kako bi vaš partner mogao da se usaglasi, ili možda ne.

2. Nemoj stati na “nemoj da staješ”

Ako žena tokom seksa kaže “Nemoj da staješ” u praksi muškarac često stane, jer ova izjava može da deluje kao pritisak ili jednostavno previše napali muškarca. Ipak, svaki frajer koji drži do partnerkinog uživanja morao bi da se drži ove “molbe” i da usliži ženi želju.

