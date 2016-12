Četiri vrela trika da klasiku u seksu pretvorite u vrhunsku majstoriju

Kako da jednostavno i brzo “zabiberite” svoj seksualni život, a bez onih čuvenih komplikovanih saveta za koje su vam potrebne akrobatske veštine i čitav niz seksi igračaka? Kako da “podgrejete” atmosferu u spavaćoj sobi, a bez posebnog truda? Zapravo je moguće!





Poneki dodir na pravom mestu, pokret koji do tada niste praktikovali, zagrljaj kada ne očekujete, vreli poljubac – sve su to mali detalji koji prave veliki “bum” među čaršafima.

Dakle, napravite sasvim sitne izmene u četiri čuvene poze i doživite sasvim novo iskustvo!

Ljubavna klješta

Kada je on gore, zabacite svoju nogu preko njegove zadnjice. Ne samo da će to povećati bliskost između vas i približiti vaša tela, što će vas dodatno uzbuditi, nego će i vaši stidni mišići biti napetiji i cirkulacija bolja, a sve to garantuje jači orgazam.

Nežno uvijanje

Lezite bočno, potpuno se ispružite, a on neka uđe otpozadi. Nagnite se leđima prema njemu, pa nastojte da održate tu bliskost i uživajte u mešavini njegovih laganih pokreta i njegovom zagrljaju.

