Ceo svet bruji o PERECA seks pozi, a ja sam je isprobala i imam šta da vam kažem

Isprva sam bila pomalo zbunjena zbog čega su svi postali ludi za pereca pozom, s obzirom da je pozicija podrazumeva kolena uz kolena i micanje donjih zona i jednog i drugog partnera. Učinilo mi se da neće biti ni lako, ni udobno, ni seksi!





S druge strane, razmišljala sam kako bi ovaj položaj mogao da bude dobar jer podrazumeva puno dodira i veliku intimnost, s obzirom da se ne koriste ruke za potporu.

Možda bi ovo moglo biti predjelo pre glavnog jela? Uskoro smo saznali. On i ja smo probali ovu pozu nakon gledanja dokumentarca o jednom rok bendu. Ne znam da li je možda u pitanju bila žudnja dvoje pojedinaca ili začinjena hrana koju smo jeli ranije, ali osećali smo se kao da jurimo u veliki rizik.





Počelo je nekako spontano, kako to obično biva. Oboje smo bili u kuhinji, kad mi je prišao s leđa i poljubio me u vrat. Okrenula sam se i počeli smo strastveno da se ljubimo, kako nismo dugo pre toga. Tada je počeo da me ljubi uzduž tela, usput mi podižući majicu, sve dok nije bio na kolenima. Pridružila sam mu se na kuhinjskom podu. U tom trenutku sam se setila pereca poze, o kojoj bruje ženski magazini.

