20 godina imala sam redovan seks i nikada nije bilo orgazma. Onda sam konačno otkrila pravu stvar

Imam 45 godina, a prvi orgazam doživela sam pre tri godine. Nevinost sam izgubila sa 19 godina, a i tom momku je to bio prvi put. Posle toga, morala sam da se zapitam: “Je li ovo seks? Kakvo razočaranje.” Nažalost, stvari se nisu popravile ni u mojim dvadesetim, a ni u tridesetim godinama.





Imala sam par momaka, ali ništa od orgazma. Onda sam jednom dečku rekla da više neću to da radim, i da ću se čuvati za brak. I držala sam se toga. Suprug i ja smo prvi put imali odnos prve bračne noći, kada sam imala 36 godina.

Skot (moj muž) i ja smo išli pre braka kod savetnika i jedan od zahteva koje sam postavila jeste da imamo seks najmanje tri puta nedeljno, čak i ukoliko ne uspem da doživim orgazam. U svakom slučaju, iz svojih iskustava sa prethodnim momcima, znala sam da uživam u intimnosti. Međutim, ni sa Skotom nikako nisam uspevala da doživim orgazam iako je stalno isprobavao nove stvari i pitao me šta volim. Seks mi je bio samo jedna od mnogo dnevnih obaveza.

Kada sam pitala ginekologa šta da radim, predložio mi je masturbaciju, i to je bilo sve od njega. U tom periodu sam videla i oglas jedne klinike koji je glasio ovako: “Ne možete da doživite orgazam? Ne znate šta je orgazam? Seksualno ste nezadovoljeni?” To me je već pogodilo, i u januaru 2011. godine sam zakazala pregled u toj klinici.

Uzeli su mi uzorak krvi i rečeno mi je da imam izuzetno nizak nivo testosterona i da bi moralo da ga bude više kako bi mi se telo zainteresovalo za seks. Krenula sam na hormonske terapije, a kako mi je rečeno i da bi trebalo da gledam porniće, kupila sam sebi aparat samo za te prilike. Godinu dana sam strpljivo išla na tretmane, a tu su bili i klinci što je značilo mnogo manje slobodnog vremena, i ja i dalje nisam doživela orgazam. Nekoliko puta bi prošlo i po više nedelja da muž i ja nemamo seks, a onda bi me muž podsetio da je krajnje vreme.

