Santorini, raj u srcu Mediterana

Dok se bacao u more sa vrha rt Sunion na krajnjem jugu Atike, misleći da je njegov sin Tezej izgubio život u borbi sa Minotaurom, mitski kralj Atine Egej nije mogao ni da zamisli da će postati ne samo glavni heroj Sofoklove tragedije, već i da će ta beskrajna plava površina jednog dana poneti njegovo ime. Egejsko more, koje se prostire od Halkidikija na severu do Krita na jugu, zapravo je četiri stotine kvadratnih kilometara dug zaliv između Evrope i Male Azije, mirna duboka voda koja se smatra kolevkom minojske kulture, prve karike u evropskom lancu.

Kikladski arhipelag čini dvesta dvadeset ostrva. Relativno su mala, a veliki broj nije ni naseljen. Kikladi su dobili ime po grčkoj reči “okolo”, jer se nalaze oko ostrva Delos, koje se u antička vremena smatralo svetim mestom. Postojala je i razvijena kikladska civilizacija, podeljena na ostrva-države, koju je uništila erupcija vulkana na Santoriniju. Veruje se da je upravo ova eksplozija poslužila kao inspiracija Platonu za njegovu parabolu o Atlantidi. Izgubljeno kopno još nije pronađeno, ali malo ko bi se začudio kada bi se jednog dana dokazalo da rajski Santorini zaista jeste ostatak legendarne Atlantide.

