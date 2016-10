Sport i vežbanje: Najbolji saveznici za lepše starenje

Poznato je da način života i te kako utiče na to koliko ćemo usporiti ili ubrzati starenje. Stresna i dinamična svakodnevica definitivno doprinosi tome da sebi posvećujemo premalo vremena. Za početak povećanje fizičke aktivnosti značajno bi poboljšalo kvalitet života, ali i omogućilo “kvalitetnije” starenje.

Pričali smo sa Valeri Orsoni, lifesyle stručnjakom, spisateljicom i osnivačicom fitness programa LeBootCamp, o tome kako određene promene u svakodnevnoj rutini mogu uticati na lepše starenje I dobili smo nekoliko zanimljivih saveta, a koji su praktični za primenu.

DAN ZAPOČNITE RANIM BUĐENJEM





Probudite se 15 minuta ranije nego inače. Važno je da omogućite svom telu i umu, da se polako bude. Valeri preporučuje da se ne uspavljujete kojekakvim uređajima (ostavite ih u drugoj sobi) i da ne proveravate mobilni telefon čim se probudite. Umesto toga započnite dan istezanjem u trajanju od bar 10 minuta.





Pozitivan stav je ključan u borbi protiv efekata oksidativnog stresa, pa Valeri preporučuje meditaciju ili razmišljanje o lepim stvarima u vašem životu kako biste dan započeli u dobrom raspoloženju. Kroz 4-6 nedelja vežbe, ovo bi trebalo da postane vaša prirodna rutina.

PUT DO POSLA

Za put do posla bez stresa, važno je biti svestan svog držanja i disanja kako biste na radno mesto stigli sa pozitivnim stavom. Ukoliko imate mogućnost, izbegnite automobil ili drugo prevozno sredstvo, radije prošetajte ili koristite bicikl.

Kakvo god bilo vreme, ne zaboravite da nanesete kremu za zaštitu od sunca, posebno na ruke, i ponavljajte nanošenje svaka 2-3 sata. Ako se vozite do posla, važno je da prošetate pre nego što krenete na posao, a kada sednete u auto, dišite i držite ramena uspravno umesto da ste zgrbljeni nad volanom. Ukoliko koristite javni prevoz, pripazite na držanje: uspravno stajanje i udisanje, uvlačenje stomaka prema kičmi pomažu pri pravilnom disanju i održavanju zglobova u gipkom stanju.

NA POSLU

Većinu vremena provodimo na poslu, pa je važno uspostaviti rutinu sa dugoročnim dobrobitima za vašu kožu kako bi sporije starila.





Umesto slanja mailova, odvojte vreme i popričajte uživo sa kolegama: efikasnije je, krećete se i taj susret će imati pozitivniji efekat. Smeh, čak i 15 minuta dnevno, podstiče stvaranje endorfina i daje vašem srcu dovoljno vežbe kao da ste bili na trčanju, a nežno ajurvedsko disanje može pomoći u trenucima stresa. Prošetajte negde na ručak: izlazak na otvoreno po vitamin C odvlači vas od nepromišljenog jela za vašim radnim stolom.

Odnos 80:20 ,”dobre” alkalne hrane (voće, povrće, integrane žitarice) i kisele hrane (crveno meso, slatkiši, alkohol) takođe je od ključne važnosti. Potrudite se da svakog dana donosite ručak koji ste pripremili kod kuće. Manje su šanse da ćete posegnuti za nezdravom hranom od koje ćete se osećati loše.

Učinite nešto lepo za sebe danas…

