Šećerna pasta koju je koristila i Kleopatra učiniće vaše noge savršeno glatkim

Depilacija ženama mnogo znači. One dame koje kubure sa dosadnim i upornim dlakama, najbolje znaju kakva je to muka. Zbog toga se često odlučuju na isprobaju stvari koje do sada nisu i ne pitaju šta košta.





Naime, tretmani voskom u pojedinim kozmetičkim salonima jesu skupi. Takođe, epilacije koje se rade u etapama mogu da izbiju dosta novca iz novčanika pojedinih žena. Međutim, postoji nešto što dame mogu same da naparve u svojoj kući da svojim dlakama zauvek kažu zbogom.

U pitanju je depilacija šećernom pastom.

Ovu depilaciju nazovaju i “egipatska” – zato što ju je koristila i kraljica Kleopatra, koja je nadaleko bila čuvena po svojoj negovanoj koži i posebnoj lepoti.

Takođe, najvažnije je istaći da depilaciju pomoću ove smese možete odraditi na bilo kom delu tela, pa čak je pogodna za malje na licu.

