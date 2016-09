Punđa je kraljica frizura, a ove sezone nosi se na 1000 načina

Jesen je obično najzahtevnije godišnje doba kada su frizure u pitanju. Kosa se još nije oporavila od štete koju su učinili so i sunce, a već su se pojavili vlaga iz vazduha i vetar koji vam kvare frizuru. To ne znači da vaša kosa ne može izgledati uredno jer frizura koja je aktuelna ove jeseni jeste kosa skupljena u punđu. Čini se da ovaj trend nikada ne izlazi iz mode već se samo modifikuje s godinama.

A ove sezone punđe dolaze pravo s modnih pista u različitim oblicima.

Neobavezne punđice kakve smo videli na revijama Boss, Tory Burch, Marchesa, Sibling, Paskal učiniće vašu dnevnu casual kombinaciju zanimljivijom, a na vama je da odlučite koliko će vaša punđa biti neuredna tj. koliko će pramenova naizgled slučajno viriti iz pokupljene kose.





Stroge, tzv. balerina punđe uprkos svom jednostavnom izgledu veoma su ženstvene i pogodne ne samo za poslovni look već i za svečane prilike naročito ako ih kombinujete sa crvenim ružem za usne i visećim minđušama. I dok su modne kuće Loewe, Creatures of the Wind, Valentino i Oscar de la Renta na revijama predstavile klasičnu balerina punđu, Dior i Bibhu Mohapatra su ovu frizuru stilizovali u stilu princeze Leje te umesto jedne predlažu dve.





Derek Lam i Céline predstavili su trendi punđu u vidu repa zavezanog u čvor, dok su je modne kuće Sacai i Temperley London podigli na viši nivo postavivši je skroz na vrh glave a namenjena je devojkama koje vole ekstravagantan stil.





Ako ne možete da se odlučite između pletenice i punđe Taoray Wang i Moncler Gamme Rouge su ove dve frizure spojile u jednu, dok romantične dame mogu svoje punđe da ukrase aksesoarima za kosu. Pored Dolce & Gabbana koji nas svake sezone obraduju zanimljivim detaljima za kosu, ove godine su trend ukrašavanja predstavili i Erdem, Marchesa, Alexander Mcqueen i Bottega Veneta. Iako za njihove frizure treba imati umeća one će vas pretvoriti u kraljicu stila i privući poglede drugih gde god se pojavite.





