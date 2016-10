Ošišali su me i upropastili kosu: Uz ove savete ponovo raste kao luda

Dugo sam imala problema sa rastom kose. Mama me je još u šestom razredu odvela frizeru i ošišali su me na “paž” jer je to tada bilo moderno. Iskreno, niko me nije pitao za mišljenje.





Od duge kose, do ispod zadnjice, teško sam se odvojila. Bila je to ozbiljna promena, ali ne toliko značajna jer 12-godišnjakinja ipak nije mnogo pažnje obraćala na izgled. Bilo mi je važno da sam sa drugarima, da dobijam dobre ocene i da li će se Miloš iz VI/3 okrenuti u mom pravcu.

Međutim, godinama kasnije želela sam da moja kosa ponovo dobije stari izgled. I išlo je veoma teško. Svako šišanje u međuvremenu nije dalo povoljne rezultate. Uprkos tome što mi je kosa bila zdrava i očuvana, nije rasla kao nekada.

S pojavom interneta i najpopularnijeg pretraživača otkrila sam stvari koje su mi pomogle da je ponovo preporodim u potpunosti.

Guglajući tako, naišla sam na Sušmitu, Indijku, koja je nesebično sa svima podelila sve svoje recepte. Kako Indijke ipak imaju najbujnije i najsjajnije vlasi, odlučih da je polsušam.

