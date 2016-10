Borba sa dosadnim aknama, flekama po licu i borama česta je pojava sa kojom se žene svakodnevno susreću.





One na sve načine pokušavaju da srede svoje lice kako bi u starosti izgledalo sveže i mladoliko, ali ne polazi svakoj za rukom. Veliku ulogu u tome igra genetika, ali poznati su nam slučajevi u kojima žene uspeju da oporave svoju kožu i to uz pomoć maski koje same prave u svom domaćinstvu.

Poznata blogerka Farah Dukai još jednom nas je podsetila da nije nužno da kupujemo skupe preparate kako bismo kožu lica vratili u život.

Na svom primeru, prelepa devojka pokzala je kako ona to radi.

Ako niste za varijantu nanošenja belog luka na bubuljice i mitesere, koji čini čuda za vašu kožu, onda pokušajte da je dovedete u red pomoću ove maske.

Pročitajte i… Znate li savršenu meru? Verovatno ceo život nanosite pogrešnu količinu kreme za lice!

Ostatak teksta pročitajte ovde: Maska za lice koja će vas preporoditi: Mi smo je isprobali i evo recepta!