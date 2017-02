Vojin Ćetković: Samo da ne umrem u bedi, kao što umiru pojedini glumci

Iako je u, malo je reći, velikoj gužvi, jer svakodnevno priprema novu predstavu, Vojin Ćetković je rado odvojio vreme za priču o glavnoj ulozi u “Nemanjićima”, istorijskim ličnostima, crnogorskoj seriji i korenima, reprizama, strepnjama… Odmah po završetku generalne probe predstave “Don Žuan”, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Ćetković je za “Novosti” otkrio da tumači glavnu ulogu.

– Predstavu režira Gorčin Stojanović, a premijera će biti 26. februara. Zanimljivo je da posle 20 godina ponovo igram sa svojim klasnim kolegom Sergejem Trifunovićem – kaže Vojin, dodavši da je u tolikoj jurnjavi da je pre nekoliko dana udario u automobil nadomak pozorišta.

Gordan Mihić: Nemanjići su imali iste strahove kao i mi danas

U dugo najavljivanom serijalu “Krunisanje Stefana Prvovenčanog: Prva nemanjićka kraljevina” tumačićete Stefana Prvovenčanog. Kako vam se dopao scenario?

– Još nisam potpisao ugovor, ali mislim da hoću. Radi se o sjajnom scenariju Gordana Mihića. Kod nas je uobičajeno da se te stare stvari, pogotovo kada je u pitanju srednji vek, prave arhaično. Ovaj scenario je u savremenom ritmu, u ritmu nečega što današnji gledalac može da prati. Ne postoji epska naracija na koju smo navikli, naprotiv, nema velikog otklona, već se radi o tretiranju problema u Srbiji, u nastanku srpske države. Nemanjići su nosioci te državnosti, jedni od najvećih u našoj istoriji.

Serija o Nemanjićima okuplja glumačku elitu: Vojin Ćetković kao Stefan Prvovenčani

Dakle, prikazaćete Stefana Prvovenčanog kao čoveka koji danas može da bude shvaćen?

– Naravno, on mora da bude shvaćen, inače smo promašili temu i odstupili od scenarija. Video sam frizuru i kostime koji su fantastični. Neće biti ulepšavanja naših heroja, već se o tom vremenu govori realno, a ne sa distance, kao što to već dugo čine Amerikanci a, u poslednje vreme, i Skandinavci. Reč je o savremenoj glumi i ritmu, a kostimima će biti oslikano to vreme. Problemi su, u suštini, isti kao onda.

U filmu i seriji Santa Maria della Salute tumačite Lazu Kostića. Šta mislite, zašto baš vas biraju da tumačite istorijske ličnosti?

– Nije moja misao, ali ipak ću reći – ne biram ja uloge nego one biraju mene, tako da, verovatno, nešto emitujem privatno, zbog čega me zovu da radim istorijske ličnosti. Smatram da glumac mora i privatno da vodi računa o svom životu i tome šta radi, kako radi, kako se pojavljuje u javnosti, kako prelazi ulicu i kako živi, da bi mogao da na ekranu predstavlja nekog ko je značajan u istoriji našeg naroda. Znate, za nekog se kaže da je fantastičan glumac, ali alkoholičar, ili strašan glumac ali je imao afere, ili – to je sjajan glumac ali obično igra u komedijama… Postali smo mala zemlja i ne možemo da pravimo otklon našeg privatnog života od profesionalnog, niti možemo da se zatvorimo u svoje vile. Viđate me i na ulici i u gradskom prevozu i na pijaci, tako da se taj život koji vodim vidi i na ekranu i na pozornici. Mislim da je to u pitanju. Uz to, za takve stvari se uzima neko sa kim si radio. Sa Markom Marinkovićem sam dugo radio u “Rođaku sa sela”, u teškim uslovima. Znamo se dobro, dolazili smo u razne situacije koje smo uspešno rešili. Za ovakve uloge se bira neko sa kim možeš lako da komuniciraš.

Koga tumačite u seriji “Božićni ustanak”, koja se trenutno prikazuje na TV Crne Gore?

– Igram lik Đura Draškovića. Ovde su ljudi skloni predrasudama i već je napravljena negativna atmosfera prema toj seriji. Reč je o istorijskom događaju, gledanom iz ugla jednog umetnika, reditelja koji je napisao i scenario. Tumačim istorijsku ličnost, kapetana crnogorske vojske koji je poginuo u tom Božićnom ustanku. Postoje razne teorije o svemu tome, ali i istorijske činjenice. Naravno, mi smo ponekad vrlo inferiorni, tu mislim i na narod Crne Gore i na narod Srbije, malo nas je i onda od svega pravimo neku zvrčku i zavrzlamu. Što se mene tiče, igram tamo gde su dobar scenario, uloga, reditelj, pa i ako se radi o mojim neistomišljenicima u odnosu na lik, igrao sam i fašiste i žene. Kod nas se sve shvata tragično, ali nijedna serija, pa ni ta, ne sudi o nečemu. Ona može da sugeriše, da ukaže na problem, a druga je stvar šta ćete vi iz toga izvući. Ne sudim svojim likovima. Uradili smo nešto i ukazali na problem jednog naroda, u kom vekovima braća koja se vole ubijaju jedni druge. O tome se radi, o raskolu jedne porodice zbog politike. To se i dan-danas događa u Crnoj Gori. Poreklom sam Crnogorac i ponosim se time. Moji su tada, u tim previranjima, bili na drugoj strani, ali ne radi se o tome, već o problemu koji se dugo “vuče”.

Zbog čega se kod nas tako malo zna o toj seriji?

– Radi se o čisto ekonomskoj stvari – da je ta serija puštena na RT CG satelitu, bila bi gledana ovde. Međutim, ako neka od naših televizija bude bila zainteresovana da je emituje, moraće producentskoj kući to da plati. Razlozi su praktični i smatram da je to pravilno razmišljanje. RTS je imao u jednom momentu, po mom mišljenju, vrlo pogrešnu politiku, da naše dobre serije emituje na satelitu. Onda ni zemlje u okruženju, ni neke druge, nemaju potrebe da ih kupuju, kada već mogu tako da ih gledaju, pa producent ostaje uskraćen. Recimo, serije “Montevideo” i “Vratiće se rode” nisu emitovane na satelitu, a bile su gledane u zemljama regiona.

Da li vam ponekad zasmeta to što ste previše prisutni u medijima?

– Da, vrlo! Nedavno sam nekim producentima rekao: “Da se ja pitam, ja sebe ne bih zvao”. Smetaju mi ovolike reprize, kao i to što još nije donet zakon o njihovom naplaćivanju. Televizija “troši” moj lik i to besomučno, više ne znam koju seriju gledam jer stalno “idu”, mene više niko neće da gleda. A što sam ja to snimio pre 10 ili 20 godina, gledaoca ne interesuje, on kaže “Ne mogu više ovog da gledam, daj mi nekog novog”. Televizije sve vreme rabe vaš lik, a vi od toga nemate ništa, naprotiv. RTS je imao uredbu pokojoj se to plaćalo, ali odskoro nije tako, mislim da ju je Tijanić ukinuo.

Jeste li nešto preduzeli po tom pitanju?

– Pokušali smo da pokrenemo rešenje problema, preko naših udruženja i privatno, i nismo uspeli. Nekom to ne odgovara. Nadam se da ćemo imati evropske zakone, jer intelektualna svojina je jedna od prvih stavki u EU. E, mi to nemamo. Tome su pogotovo sklone privatne televizije – nešto snimite, oni to godinama svakog dana prikazuju, a vi sedite kod kuće i šta radite – ništa. Plašim se da će im doći retroaktivno da plate sve što su emitovali. Nama u ugovorima piše da moramo da se odreknemo te zarade. Šta će ostati mojoj deci? Od svog posla ne mogu da im obezbedim ne znam kakvu budućnost, niti da im ostavim novac. Bogu hvala, mnogo radim, pa dok je tako imaju pristojan život, ali posle mene ostaće im neka moja dela, reprize… Samo da ne zanemoćam ili da ne umrem u bedi, kao što umiru pojedini glumci koji su bili velike zvezde. Mi ovde stalno sakupljamo novac, pogledajte našu oglasnu tablu – uglavnom su tamo molbe da pomognemo nekom kolegi da kupi lekove. Eto koliko država vodi računa o umetnicima. Prilično je žalosno.

ĆERKE BLIZNAKINjE

KOJIM osnovnim vrednostima učite ćerke?

– Ničemu što i ostali roditelji ne rade. Moram da vam priznam da je u ovom periodu majka ta ličnost za koju se one vezuju. Sve radimo zajedno, ali ona je stub porodice.

ZANIMA ME NAŠE POREKLO

Koliko vas interesuje istorija?

– Mislim da ne postoji čovek u Srbiji kog ne interesuje istorija. U srednjim sam godinama kada me veoma zanimaju moje poreklo, zemljaci, sve o mojoj zemlji, razne priče – odakle smo došli, da li smo tu već bili, čije gene nosimo, zašto uvek nadrljamo u svetskim previranjima, da li tu postoji neka teorija zavere… Sve to interesuje i moje dve sedmogodišnje ćerke, koje osim naše zanima i istorija Egipta, Grčke, Rima.

