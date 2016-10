Veliki Vlada Maričić otkrio šta spaja srpsko kolo i brazilsku sambu

Vašu muziku karakteriše mešavina džeza, balkanske, romske i kubanske tradicije – koliko ima sličnosti a koliko razlika u ovim pravcima? Koliko Vam je kao kompozitoru i pijanisti bilo teško da izgradite autentičan stil po kojem ste prepoznatljivi na našoj džez sceni?

Stvaranju eklektičnog muzičkog stila po kom sam, nadam se, prepoznatljiv na sceni, prethodilo je dugogodišnje istraživanje balkanske, srpske na prvom mestu, tradicionalne muzike. Sa druge strane, ja sam džez mizičar po vokaciji i to je osnovni muzički pravac kojim sam i započeo svoj muzički život. Istražujući ove različite muzičke stilove, dolazio sam postepeno do određenih saznanja koja su mi pomogla da na prvom mestu shvatim koje su to zajedničke tačke na kojima se može graditi novi muzički stil koji je baziran na džez improvizaciji i formi, ali sadrži i neke bitno različite elemente. Na primer, ustanovio sam da srpsko kolo, kao jedan od retkih autonomno srpskih tradicionalnih muzičkih tvorevina, ima osnovnu ritmičku formu 2/4 kakvu ima i brazilska samba. Na jednom od svojih ranijih albuma, kao uvod za obradu pesme „Ajde Jano“, sam snimio frulaša koji svira srpsko kolo i perkusionistu koji kao pratnju svira brazilsku sambu. Rezultat je vrlo zanimljiv i uspešan. Takođe sam ustanovio da naša balkanska muzika mnogo bolje egzistira uz latino ritmove, mada su veoma uspešni i spojevi sa džez groove-om. Ne treba zaboraviti da je prvi etno-džez album kod nas LP Duška Gojkovića „Swingin’ Macedonia“ koji je izašao 1966. godine. Sa druge strane, poslužio sam se istraživanjima profesora Vasiljevića u kome je on uglavnom teoretski dokazao da naša balkanska muzika ima i drugačiju teoretsku osnovu u odnosu na zapadnu muziku (klasičnu, džez). O ovome sam čak napisao i jednu muzičku knjigu „Balkan Jazz“, koju uskoro nameravam da izdam.

