Sve je spremno za premijeru na Berlinalu: Stigao poster i trejler za “Rekvijem za gospođu J.” (video)

U Berlinu je sinoć svečano otvoren 67. filmski festival, a na programu Berlinala posle dužeg vremena biće prikazan i jedan srpski film.

“Đango”, Mirjana Karanović i Tramp: Počeo 67. filmski festival u Berlinu (video)

Reč je o ostvarenju “Rekvijem za gospođu J.“, prema scenariju i u režiji Bojana Vuletića, a koji će se naći u zvaničnoj selekciji 67. Berlinskog filmskog festivala.

Ovo je drugi igrani film Bojana Vuletića i biće prikazan u programu Panorama Specijal, a uoči premijere u Berlinu dobio je i svoj zvanični poster koji dizajnirao Vjeko Sumić, kao i trejler.

Na ovogodišnjem festivalu, film će imati četiri projekcije, a prva i premijerna biće održana 13. februara u 19h u velikoj dvorani ZOO Palasta, na Kudamu. Posle svetske premijere na Berlinalu, film će imati domaću premijeru na predstojećem 45. FEST-u, i to 4. marta sa početkom u 19.00h u Sava Centru.

Film “Rekvijem za gospođu J”: Bunt protiv apsurda koji živimo

“Rekvijem za gospođu J.” govori o skromnoj sredovečnoj ženi i bivšoj administrativnoj službenici koja na godišnjicu smrti svog muža planira da se ubije.

Iako je to za 5 dana, Gospođa J. je odlučila da završi sve svoje privatne i administrativne poslove da bi se ubila onako kako želi i ostavila svoju porodicu obezbeđenu. Ali da bi sve to započela potrebna joj je samo jedna overena potvrda – uverenje o radnom stažu za poslednjih 20 godina. U Zemlji koja upravo prolazi kroz tranziciju i sveobuhvatnu reformu administracije, to će biti jako komplikovano. Jer živeti u tranziciji je komplikovano. Umreti je još komplikovanije.

Glavne uloge imaju Mirjana Karanović, Jovana Gavrilović, Danica Nedeljković, Vučić Perović i Mira Banjac. Direktor fotografije je Jelena Stanković, montažer Vladimir Pavlovski, scenograf Zorana Petrov, kostimograf Lana Pavlović, dizajner zvuka Boris Trayanov. Producent filma je Nenad Dukić (SEE Film Pro), a glavni distributer MCF MegaCom Film.

Ostatak teksta pročitajte ovde: Sve je spremno za premijeru na Berlinalu: Stigao poster i trejler za “Rekvijem za gospođu J.” (video)