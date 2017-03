Sinatra u obradi Boba Dilana: Objavljen novi album “Triplicate”

Američki muzičar Bob Dilan danas je izdao trostruki album “Triplicate” u kojem je obradio pesme Frenka Sinatre.

Dilan je nastavio sa obradom pesama 40-ih i 50-ih godina prošlog veka kao u prethodna dva albuma “Shadow in the Night” (2015) i “Fallen angels” (2016).

Osim Sinatre, Dilan je obradio pesme “Why Was I Born Bili Holiday” i pesmu “Edit Pjaf Le chevalier de Paris” na albumu “When the World Was Young”, kao i numere Arete Frenklin.

