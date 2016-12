Osnivač elektro svinga Parov Stelar u Hali sportova

Posle sjajnih nastupa u Beogradu, za koje se masovno tražila karta više, Parov Stelar, osnivač elektro svinga, muzički producent i najuspešniji austrijski internacionalni umetnik, u okviru svetske turneje pod nazivom “Burning Spider Tour” nastupiće u Hali Sportova na Novom Beogradu, 8. aprila 2017. godine.

Ovim koncertom Hala sportova započinje novi muzički program u okviru koga će tokom godine organizovati brojne koncerte istaknutih domaćih i stranih izvođača.

Kreator muzičkog pravca „Electro Swinga“, Parov Stelar sa svojim bendom konstantno nastupa širom sveta a sasvim je sigurno da će u Beogradu sve prisutne razigrati kombinacijom džeza, svinga i elektronike.

Njegova muzika nalazi se u brojnim filmovima, TV emisijama i reklamama. Već prvo izdanje, EP Kiss Kiss, i album „Rough Cuts“ 2004. godine, momentalno su mu obezbedili proboj na međunarodnu muzičku scenu. Njegov jedinstveni zvuk, specifični pristup muzičkoj produkciji i neobična kombinacija muzičkih žanrova, vrlo brzo su ga učinili internacionalnom zvezdom.

Objavio je 9 albuma i više od 20 EP-a. Numera Booty Swing bila je na drugoj poziciji iTunes top liste elektronske muzike. Albumi koje je izbacivao (Seven and Storm (2005), Shine (2007), Coco (2009), The Princess (2012), The Invisible Girl (Parov Stelar Trio, 2013), The Art of Sampling (2013), broj jedan album The Demon Diaries (2015), Live @ Pukkelpop (2016) i više od 20 EP-a, učvrstili su mu status i osigurali milione fanova na svim kontinentima.

Parov Stelar Band održao je više od 600 nastupa širom sveta, rasprodao koncerte u Playstation Theater u New Yorku (dva puta), Alexandra Palace u Londonu, Zenith u Parizu i Columbiahalle u Berlinu, Stadthalle u Beču. Svirali su na najvećim festivalima među kojima su Coachella, Glastonbury, Sziget, Hurricane/Southside, Lollapalooza, Rock Werchter, Pukkelpop i mn. dr.

Parov Stelar je takođe, sarađivao sa brojnim zvezdama svetske muzičke scene među kojima su Tony Bennet, Lady Gaga, Marvin Gaye, Lana Del Rey, Bryan Ferry, AronChupa i dr.

Parov Stelar ima milion fanova na Facebooku i više od 100 miliona pregleda na Youtube kanalu. Njegove numere nalaze se na više od 700 kompilacija (Hotel Costes, Buddha Bar i Electro Swing) i korišćene su bezbroj puta u raznim TV emisijama, serijama i filmovima. Postoji na stotine reklama sa njegovom muzikom a među klijentima su Audi, Bacardi, Chevrolet, Chrysler, Colgate, Cosmopolitan, Escada, Fiat, Microsoft, Motorola, Nespresso, Paco Rabanne, Target, Vodafone i dr.

Posle prvog albuma sa živog nastupa pod nazivom „Live @ Pukkelpop“ koji je objavljen u martu 2016. godine i uspešnih nastupa na festivalima, Parov Stelar objavio je „Grandpa’s Groove“, prvi singl sa dolazećeg albuma na kome je sarađivao sa slavnim švedskim producentom AronChupa (I’m an Albatroz).

Krajnji rezultat donosi dosta energije koja direktno pokreće telo i pleni dušu. Nov album biće objavljen na proleće 2017. godine a njegov deo će premijerno biti izveden i na beogradskom koncertu u Hali sportova na Novom Beogradu.

Ulaznice po cenama: 2400, 2600 i 3500 (VIP) dinara u prodaji su od danas na svim prodajnim mestima Eventima i kao i online preko sajtova www.eventim.rs. i www.scnovibeograd.rs.

Ostatak teksta pročitajte ovde: Osnivač elektro svinga Parov Stelar u Hali sportova