Legendarni rok sastav “Rolingstons” priveo je kraju snimanje novog albuma, prvog nakon punih jedanaest godina.

Kako su muzičari još letos najavili, novi album predstavlja povratak bluz korenima, a prvi singl koji su izdvojili “Hate To See You Go” to nedvosmisleno i dokazuje.

Ostatak teksta pročitajte ovde: Nakon 11 godina pauze: poslušajte novu pesmu Rolingstonsa (video)