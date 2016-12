Metal na akustično-gudački način: Apokaliptika ponovo u Beogradu

Finski bend Apokaliptika nastupiće u Hali sportova (Ranko Žeravica) u Beogradu 4. aprila 2017. godine, u okviru turneje na kojoj proslavlja 20 godina od izlaska albuma „Apocalyptica Plays Metallica By Four Cellos“.

Tradicionalno naklonjeni našoj publici, finski rokeri uvrstili su Beograd u svoju evropsku turneju, te ćemo 4. aprila 2017. u Hali sportova imati priliku da uživo čujemo hitove Metalike u specifičnim aranžmanima koji su proslavili Apocalypticu, omogućivši joj milione prodatih albuma i rasprodate svetske turneje, navode organizatori.

Nije slučajno što je Apocalyptica zakazala turneju u istoj godini kada i Metallica promoviše svoj novi album, a povodom dvadesetogodišnjeg jubileja, Apocalyptica reizdaje “Plays Metallica By Four Cellos“ album na dva vinila, sa do sada neobjavljenim instrumentalima ”Battery“, “Nothing Else Matters“ i “Seek & Destroy“.

Apokaliptika je već svirala u Beogradu 2015. godine.

