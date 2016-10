Meril Strip: Mnogo puta sam bila nesavršena glumica

Ukoliko za ulogu Florens Foster Dženkins u istoimenom filmu Britanca Stivena Frirsa glumica Meril Strip bude uskoro ponovo osvojila nominaciju za Oskara, biće joj to već 20. put i sigurno će se među američkim glumcima i glumicama čuti ono frustrirano: „O, ne! Opet ona!”

Ukoliko se desi da Oskara još jednom i osvoji, biće on četvrti na njenoj kućnoj polici. Tako je to kada je Meril Strip drugo ime za glumačko savršenstvo, ali i drugo ime za zarobljeništvo u uspehu iz čega odavno više nema bekstva. Od rane mladosti pa do svoje sada već 67. godine najveći deo provela je ona kao glumica – najbolja što je moguće biti – uz, prema sopstvenom priznanju, stalnu tremu može li stvarna Meril sa svojom ličnošću takvom kakva jeste da „ispuni tog kolosa od glumice Meril Strip, a da nikog ne razočara”. Teško, iako slatko i izazovno breme.

