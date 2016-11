Kraljica flamenka u Beogradu

Čuvena španska world music pevačica Konča Buika (Concha Buika) održaće koncert 28. novembra u Sava centru u Beogradu, u okviru svetske turneje povodom aktuelnog albuma “Vivir Sin Miedo”, u organizaciji promoterske kuće Long Play.

– Strahovito poštujem pozornicu. Čak iako je ta pozornica u kuhinji vaše mame, za mene je to najbolja pozornica na svetu, jer nju magičnom ne čini prostor, već ljudi. Svaki put kad otvorim usta da zapevam nekome ko želi da me čuje, to je za mene magična stvar. Pošto u ovom j…nom svetu više niko ne sluša nikoga – poručuje Buika.

Rođena kao María Concepción Balboa u Palma de Majorki kao dete afričkih roditelja, Buika je postala vremenom jedna od najistaknutijih world music umetnika, zahvaljujući specifičnom glasu, harizmi i snažnoj pojavi, kao nekad Nina Simon ili Sezarija Evora.

Tokom godina Buika je sarađivala sa nekim od najboljih muzičara sveta, kao što su Anuška Šankar, Sil, Neli Furtado, Pet Metini i Čik Korija, a među najupečatljivijima je rad sa kultnim španskim režiserom Pablom Almodovarom na filmu “La Piel Que Habito” (Koža u kojoj živim).

– Gledajući je kako crpi iz tako različitih žanrova i spaja ih sa takvom gracioznošću i spontanošću, ne mogu se oteti utisku da joj predstoji svetla budućnost, dok god svedočimo kako beskrajno evoluira kao izvođač koji ne poznaje granice – rekao je svojevremeno Almodovar.

Sada na albumu “Vivir Sin Miedo” (Živeti bez straha 2015) Buika prvi put u karijeri peva više na engleskom nego na španskom jeziku, često mešajući oba – prirodna posledica decenije neprekidnih putovanja po svetu.

Tamnoputa “Kraljica flamenka” autorka je devet od deset pesama na albumu koji prožimaju rege, raga, flamenko, R&B, afrobit i gospel.

– Ponekad u muzičkom poslu ljudi rade ono što misle da će se publici dopasti. Međutim, to ograničava. Želim biti istinska… Radim samo ono što moje srce zahteva – kaže Buika.

Ulaznice za koncert Buike 28. novembar u Sava centru mogu se već od danas kupiti po cenama od 1.600, 1.900, 2.300, 2.800 i 3.200 dinara na blagajni Sava centra i preko mreže Eventim.

