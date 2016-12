I to je moguće: Pravi fudbalski navijači na baletu (video)

Šta je sve moguće kada dva okorela navijača “Čelsija”, Hari i Rob, krenu na put oktrivanja opere? Generalni direktor Opere Holand Park, Majkl Volpi, snimio je kratki film na tu temu, “Od fuce do Verdija” (From Footy to Verdi).

– Dve decenije me prijatelji, navijači “Čelsija”, zezaju zbog posla koji radim, ali ima izuzetaka poput Adama, prodavca cveća na veliko koji je godinama redovan posetilac Opere Holand park i Nacionalne engleske opere. Pomislio sam da bi on bio dobar realizator ideje koja se dugo krčkala u mojoj glavi: da pronađem dva najzadrtija navijača i odvedem ih u operu, a sve to da snimim kamerom – ovako počinje Majkl Volpi svoje svedočanstvo o “projektu opera” za BBC, a prenosi Blic.

