Globalni stand up fenomen, komičar Pablo Francisko napokon u Beogradu

Poslednjih nekoliko godina regiju trese prava stand up groznica. Dokaz tome brojni su nastupi domaćih i svetskih komičara, koji neretko rasprodaju sale i do suza zasmejavaju oduševljenu publiku. Obožavaoci stand up komedije imaće priliku da dožive genijalan nastup i urnebesne zvučne efekte izvanrednog Pabla Francisca. Pablo je jedan od najpopularnijih komičara današnjice i poznat je po svojoj sposobnosti veštog ispreplitanja sada već legendarnih priča i impresija širokog spektra likova.

Svetsku popularnost stekao je svojim genijalnim vokalnim imitacijama poznatih zvezda, kao što su Arnold Švarceneger, Džeki Čen, Kijanu Rivs, Džeri Springer, Selin Dion i brojni drugi. Svi koji po prvi puta dožive Pablov šou ostanu očarani njegovim urnebesnim impresijama. Neverovatna sposobnost da se fizički transformiše u filmske zvezde, pevače, prijatelje, porodicu i mnoštvo različitih nacionalnosti, daju njegovim nastupima univerzalnu privlačnost. Bilo da se radi o melodramatičnom izvođenju Telemundo sapunica na španskom jeziku ili prepričavanju akcijskog filma s Arnold Švarcenegererom u ulozi tortilla prodavača, on uvlači publiku u svet svoje beskrajne mašte, prepun spontanih istupa, domišljatih poskočica i najzabavnije komedije ikada.

Pablova zapanjujuća popularnost nije ograničena samo na pozornicu. Njegovi neverovatno zabavni nastupi i sveprisutnost na internetu, osvojili su više od 100 miliona pregleda na YouTube-u širom sveta. Pored svojih Comedy Central specijala i DVD-a, Pablo se pojavio na legendarnim ”The Tonight Show with Jay Leno”,” Late Night with Jimmy Fallon’‘ i ”The Show Biz Show with David Spade”, a pojavio se i u radio emisiji Howarda Sterna. Ovaj izvođač i dalje radi na kreativnosti i spontanosti stand up komedije, pritom podjednako rasprodajući koncertne dvorane, sveučilišta i klubove.

Pablo prvi put dolazi u ovaj deo Europe, a jedinstvenu priliku da ga čuju imaće stanovnici sledeća tri grada; Zagreb – 04.05., Mala dvorana Doma sportova, Beograd – 05.05., Dvorana Doma Sindikata i Ljubljana – 07.05., Mala dvorana Tivoli. Zato na vreme rezervišite svoju kartu i poslušajte uživo kako zvuči komičar kojeg s pravom nazivaju globalnim fenomenom. Jer na svetu ne postoji ništa tako neodoljivo zarazno kao što su smeh i dobar humor!

