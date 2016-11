Emir Kusturica: Kada si ispao iz mode, to je gore nego da te živog sahrane

Slavni reditelj Emir Kusturica je, na predlog Odeljenja jezika i književnosti, prvi gost SANU u okviru ciklusa koji je Akademija pokrenula povodom 175 godina postojanja kako bi predstavila najistaknutije stvaraoce i njihovo delo.

On je trebalo je da održi predavanje naslovljeno „Bog je kultura”, ali kako je objasnio, to je ideja za čije dokazivanje je potrebno više vremena, te je tu temu podelio u tri priče i prvu od njih pročitao danas u svečanoj sali SANU.

Kusturica je rekao da je ta priča odgovor na pitanje „Na kojoj smo strani?” i da je nastala kao zamišljena šetnja sa akademikom i književnikom Matijom Bećkovićem, koja je „obavljena ćutke sve dok Bećković nije izgovorio revolucionarnu stvar”.

U svojoj priči Kusturica se osvrnuo na izbor Donalda Trampa za presednika, na međunarodne odnose, Evropu i NATO, šta vetrovi sa različitih strana donose u Srbiju, objasnio šta znači „ne političim” (ne lažem) i kako „moral” potiče od glagola morati.

-U poslednje vreme vetrovi duvaju jako, ali strane sveta veoma tvrdogolavo čuvaju svoje pozicije, sve se promenilo, ali te strane se ne daju. Meni je rekao jedan čovek da bi bolje bilo da se umesto oroza ili petla okreću strane sveta, to bi nam bilo najbolje i da se petao dovoljno vrteo i da se zameni, jer više nije moderno da se limeni petlovi vrte, a danas kada si ispao iz mode, to je gore nego da te živog sahrane.-

Prema njegovim rečima, dosadno je kada je sve isto.

-Kažu kada bi sever bio jug, a zapad istok, to bi razbilo monotoniju, a one što žive od ratova, to bi razbilo. Pošalješ tenk u Istanbul, a on završi u Kopenhagenu, prešadija treba da osvoji Zagreb, a stigne pred Temišvar-, primetio je Kusturica.

On kaže da njega odmah „uznemiri pitanje kako bi mi, naslednici Svetoga Save držali stranu, jer mi nismo ni Istok ni Zapad”. „Ako bi ostali između Severa i Juga, gde će onda jadni Džej sa svojom pesmom (Ni na istok, ni na zapad)”, dodaje reditelj.

Kusturica u svojoj priči dalje navodi da ko ume da čita izveštaj Hidrometeorološkog zavoda, pola je fakulteta završio, pa je pročitao „izveštaj u koji je upleo svoje prste.„

-Sa zapada duvaju stalni vetrovi i u Srbiju stižu sa Atlantika i prouzrokuju najveće promene. Nekada sa severa Ukrajine i reke Dnjepar duva vetar, nema ništa da ga zadrži i oslabi dok ne stigne do nas i sledi nam krv u žilama. Jug za nas i nije neki vetar, on najavi kišu, a istočni vetrovi stižu na kraju i na najdramatičniji način zakomplikuju stvari. Ti vetrovi se umešaju i opasno se suprostave zapadnim koji donose stalne promene-.

Na kraju je Kusturica ispričao priču kako je uoči otvaranja izložbe slika Mome Kapora u Drvengradu, na krovu pogrešno postavljen limeni petao tako da je „sever pobegao na zapad, jug je bio na istoku, istok na severu”.

„Krivo stoji, ali niko ne zna da je sve kako ne treba. Sutra ćemo sve iz početka”, pomislio je Kusturica uoči otvaranja izložbe na kojoj je Bećković rekao: U vremenu u kojem živimo, sve je besmisleno ako ostane sve kako je bilo, dok se strane sveta ne promene pred nama”.

Ostatak teksta pročitajte ovde: Emir Kusturica: Kada si ispao iz mode, to je gore nego da te živog sahrane