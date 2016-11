Bob Dilan: Niko nije ni blizu Koenu

Smrt kantautora Leonarda Koena odjeknula je celom planetom.

Brojni obožavaoci i kolege muzičara i pesnika Leonarda Koena okupljaju se ispred kuće u Montraelu u kojoj je slavni kantautor rođen, pale sveće, ostavljaju cveće i pevaju njegove hitove.

Mnogi su se oglasili preko društvenih mreža ili izjava, a među njima i kontroverzni dobitnik ovogodišnje nagrade za književnost, Leonardov kolega muzičar Bob Dilan.

– Koliko je meni poznato niko mu se nije približio u modernoj muzici – rekao je Bob Dilan o svom kolegi za Njujorker i dodao da je Koenovo delo „duboko istinito i iznenađujuće melodično“.

– Kada ljudi govore o Leonardu, propuštaju da pomenu njegove melodije, koje su za mene, uz njegove stihove, najveća genijalnost. Koliko je meni poznato niko se nije tome približio u modernoj muzici – istakao je Dilan.

Koen zauzima posebno mesto i u srcima stanovnika malog grčkog ostrva Hidra.

Koen je šezdesetih godina prošlog veka kupio kamenu kuću na Hidri i tu je napisao Flowers for Hitler, jednu od svojih najkontraverznijih zbirki poezije, svoj prvi roman The Favorite Game i Beautiful Losers, knjigu o religiji i seksulanosti, pronašao inspiraciju za pesmu Bird on a Wire i tu sreo svoju muzu i ljubav Mariane Ihlen, kojoj je posvetio čuvenu baladu So Long Marianne.

– Ovo je bilo njegovo utočište. Voleo je da svira gitaru ovde – izjavio je AFP-u Stavros Douskos, vlasnik lokalne taverne.

U Montrealu su gradske vlasti naložile da se zastava spusti na pola koplja.

Beograđani će dugo pamtiti Koenov tročasovni koncert 2009. godine u Areni kada se posle više od dva sata nastupa, slavni umetnik vraćao četiri puta na bis.

U sećanjima svih prisutnih sigurno će ostati scena kada je Koen, na kolenima i sa glavom spuštenom do poda bine, zahvalio beogradskoj publici i rekao da je privilegija svirati pred takvom publikom koja održava njegove pesme živim i u znak zahvalnosti ime srpske prestonice pomenuo prilikom izvođenja svog hita Hallelujah i koji možete da pogledate ovde.

