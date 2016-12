Blejd raner 2049: Rajan Gosling u poteri za Harisonom Fordom

Posle meseci čekanja konačno je objavljen prvi trejler za nastavak filma Blejd Raner (Istrebljivač) u kome konačno saznajemo radnju filma.

– Trideset godina nakon događaja iz prvog dela, novi blejd raner, policajac K (Rajan Gosling) otkriva davno skrivenu tajnu koja bi mogla da ono što je ostalo od društva pretvori u haos. K kreće u potragu za Rikom Dekardom (Harison Ford), bivšim blejd ranerom koji je nestao pre 30 godina – stoji u sinopsisu trejlera.

Reditelj Deni Vilnev kaže da u filmu neće potvrditi da li je Dekard zapravo replikant ili ljudsko biće.

– Pre svega, nemoguće je da ovaj film bude na nivou originala – priznao je Vilnev.



– To je Ridli Skot. To je remek-delo. To je jedan od najboljih naučno-fantastičnih filmova i jedan od najboljih filmova uopšte u poslednjih 50 godina.

Ipak, nada se da će mu dati poseban život.

– Ono što me sada užasava je činjenica da ja ‘Blejd Raner’ činim svojim.

Premijera je zakazana za 6. oktobar sledeće godine.

Prvi deo filma snimljen je 1982. godine. Režirao ga je Ridli Skot i zasnovan je na romanu „Sanjaju li androidi električne ovce?“ Filipa K. Dika.

U glavnoj ulozi je Harison Ford, a pored njega glume i Rutger Hauer, Šon Jang, Edvard Džejms Olmos i Daril Hana.

Film prikazuje distopijski Los Anđeles u novembru 2019, u kom se genetički stvorena bića zvani replikanti – koji se vizuelno ne razlikuju od odraslog čoveka, koriste za opasne poslove na Zemljinim spoljašnjim kolonijama.

Nakon malog ustanka replikanata, oni su zabranjeni na Zemlji, a specijalna policajci, zvani „istrebljivači“ (Blade Runners), su obučeni da love i umire (ubiju) odbegle replikante na Zemlji.

Radnja filma se fokusira na odbeglu i brutalnu grupu replikanata koji se kriju u Los Anđelesu i penzinisanog istrebljivača Rika Dekarda (Harison Ford), koji nerado pristaje na još jedan zadatak.

