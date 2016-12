10. Festival nauke – Vikend naučne zabava za sve uzraste!

Jubilarni, deseti Festival nauke pripremio je za ovaj vikend veliko naučno slavlje na Beogradskom sajmu, a za najbolji porodični provod biće zaduženo više od 650 naučnika i naučnih demonstratora iz cele Evrope!

Za to će se pobrinuti kako festivalski gosti iz inostranstva, tako i domaće naučne snage iz čak 62 naučne i obrazovne institucije iz Srbije!

Nauka bez prestanka, koja se odvija u hali 3 Beogradskog sajma, posetioce dočekuje sa naučnim pričama i eksperimentima uz pomoću kojih se može saznati kako biljke reaguju na pažnju koju im posvećujemo, koja su to bića koja mogu da prežive čak i u svemiru, kao i koje to hemijske reakcije i fizički eksperimenti ostavljaju bez daha!

Uz to svi zainteresovani mogu sami da se uvere u to koliko je teško trčati po Marsu, u samo nekoliko koraka na sopstvenoj koži mogu da osete kako se menjaju klimatski uslovi od ekvatora do severnog pola ili da se upuste u istragu i uz pomoć nauke otkriju kako da reše misteriju na mestu zločina.

Na galeriji hale 3 posetioce dočekuju Ekspertinejdžeri iz cele Srbije, budući naučnici koji svoja naučna znanja i izume dele sa velikim osmehom. Računanje na egipatski ili japanski način, sviranje na muzičkim eksperimentima bez dodira i šetnja kroz hodnike vremena samo su neke od naučnih poslastica ovog festivalskog kutka.

Posebno osmišljena Mala zona namenjena je naučnom druženju sa najmlađim posetiocima festivala koji kroz brojne radionice i igrarije upoznaju svet nauke i prave prve naučne korake. U ovoj zoni moguće je saznati kako to klimatske promene ugrožavaju naše drugare medvede i kako se rešavaju brojne matematičke zavrzlame, ali i to na koji način je moguće dobiti struju iz povrća.

Novitet ovogodišnjeg festivala, specijalna EPS Tesla zona u hali 3a, sve zaljubljenike u nauku oduševiće eksperimentima koji pomeraju naše granice poimanje fizike, prizivajući u pomoć levitaciju, lasersku harfu i, naravno, brojne neverovatne izume našeg genija Nikole Tesle, čiji 160. rođendan obeležavamo na ovaj način.

Naučno-fantastična bina ove godine dobila je svoje prošireno izdanje u hali 11, gde naučnici iz Srbije, ali i cele Evrope, dočekuju posetioce sa svojim neverovatnim naučnim šou programima. „Hemija vatre“ ili „Eksplodirajuća otkrića za čistu desetku“ samo su neki od programa posle kojih na naučni svet nećete gledati istim očima.

