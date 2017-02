10 pitanja za Dianu Morić, fitnes instruktorku koja ima 184.000 insta pratilaca

Razgovarala: Brankica Treskavica

Videli ste da, od prošle nedelje, na našem portalu možete da vežbate sa Dianom Morić, koja je desetostruka državna šampionka u džudou i trećeplasirana na Evropskom prvenstvu, a svetska je prvakinja u sambou. U tim sportovima do punog izražaja dolazi njena “ratnička priroda”, a ona ženstvena okrenuta je fitnesu. Tu ne osvaja medalje, već se raduje i ponosi rezultatima koje postižu, kako kaže, njeni vežbači. Danas ćemo probati da je malo bolje upoznamo…

Kada si poslednji put pojela kolač?

Hmmm, ne sećam se, ali pretpostavljam da je to bilo prošle godine, na nečijem rođendanu 🙂 Odgovor nije ovakav zato što sebi ne dozvoljavam slatkiše, već jednostavno nisam ljubitelj šećera. Nekako, uvek pre uzmem voće nego kolač.

Da li prijatelje “smaraš” savetima tipa – zašto ne vežbaš, što to jedeš?

Neverovatno je, ali oko mene su sve sami sportisti, valjda po principu – kako zračiš tako i privlačiš. Zato i nema potrebe da im bilo šta govorim, već im samo pomažem da njihovi rezultati budu što bolji, ali kad je reč o korisnicama mog programa – umem da budem baš stroga. Čim primetim da greše, napišem “opominjući” komentar i to na nekoj društvenoj mreži, pa da svi moji pratici mogu da vide 🙂 Da to zaista deluje, uverile su me sve one koje su se veoma brzo vratile na pravi put.

Šta misliš, za koji procenat je – od onih 184.000 pratilaca koje imaš samo na instagramu – zaslužan tvoj seksi izgled?

Naravno, ima on dobrog udela, jer svaka žena voli da lepo izgleda. Mislim da je dobro što nisam preterano mišićava, već je ta moja privlačnost bazirana na skladu i seksipilu, koji oduvek nosim. Podrazumeva se da me izuzetno veliki broj žena prati zbog mojih treninga, uz koje svakodnevno vežbaju.

S druge strane, da li si se plašila da te ljudi, baš zbog atraktivnosti, neće doživeti dovoljno ozbiljno?

Ne, jer se zna ko sam i koliki rad stoji iza mene! Budući da sam profesionalni sportista, svi moji rezultati govore umesto mene. Kroz taj atraktivni izgled prikazujem određene grupacije mišića, koje žene posebno zanimaju. Svaka žena na ovom svetu voli da vidi kako izgleda druga žena, a ja sam mojim pratiljama upravo to dozvolila. Sjajne su, pune podrške i ljubavi. Zajedno vežbamo svakog dana. Verujte, nikada nisam osetila ni trag osude ili malograđanštine, naprotiv.

