Zorica Marković napustila Zadrugu i otkrila ko ima seks SVAKI DAN!

Sinoć su zadrugari u suzama ispratili iz kuće Zoricu Marković, koja je nakon ispunjenja tajnog zadatka morala da se spakuje i napusti ovo velelepno zdanje.

Njen zadatak je bio da ubrza venčanje Marka i Divne DNK, a kada je pre dva dana konačno stiglo pismo da je njihovo venčanje zakazano za nedelju postalo je jasno da se njen boravak u kući bliži kraju.

Ona je desetak minuta nakon izlaska ušla u studio gde su je dočekali gosti emisije i Dušica Jakovljević, a Zorica je tada otkrila kako joj deluje odnos između Marka i Divne.

“Njih dvoje svaki dan imaju se*s. Nama je to postalo simpatično i to je normalno, čak su ih neki i zaključavali. Da im nedostaje dete to se vidi i to je sigurno, znam da Divni nedostaje”, iskrena je bila Zorica.

Nakon toga u priču se umešao i Živko Vučković Žika, sa čijim sinom je navodno Divna prevarila Marka, a kako je izgledala njihova rasprava pogledajte u videu ispod.