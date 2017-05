Žena Ivana besna: Kristijan može da bira – ili ja ili Parovi

Kristijan Golubović više od godinu dana služi kaznu u Zabeli, a uskoro bi trebalo da bude pušten na slobodu. Iako mu je u trenutku hapšenja u martu prošle godine ostalo da odleži malo više od četiri godine, njegove žalbe i molbe, po mišeljenju advokata, biće usvojene, što znači da će ga do kraja maja pustiti iz zatvora. Tome se osim njega najviše raduje i njegova žena Ivana Veljković, koja istovremeno strahuje da će on odmah ući u Parove, u koji se telefonskim putem uključivao iz Zabele. Njegov sestrić Antonio Marković potvrđuje da Kristijan želi u rijaliti, ali u tom slučaju rizikuje svoj brak.

“Žena ga ne podržava, rekla je da će se, ako to uradi, razvesti od njega. Ćerka Vera je mala, ali željna oca, nedostaje joj tata i stalno ga pominje. Nije bio uz bebu ni kada je počela da sedi, ni kada joj je ispao prvi zubić, bio je na Farmi. Nakon toga otišao je u zatvor i dete opet raste bez oca. Ivana ne želi da Kristijan propušta bitne momente u ćerkinom životu, ne smeta joj da on povremeno gostuje u rijalitiju, ali ne i da bude učesnik. I sa pravom se ljuti. Ona je bez muža bila prvo zbog Farme, posle zbog zatvora, a sad treba da se razdvoje i zbog Parova. Šta to znači da iz jednog zatvora ide u drugi sa kamerama? Ivana ne može ništa da mu zabrani ili nametne, on će odlučiti šta mu je na prvom mestu, porodica ili rijaliti, ali ona je odlučna da ga napusti ako ne izbere nju i ćerku Veru”, kaže za Svet izvor blizak Goluboviću.