Želi pomirenje? Sara Jo dve godine posle raskida Viktoru Saviću lajkuje fotke na Instagramu! Evo dokaza! (foto)

Sara Jovanović verovatno nije mislila da će bilo ko ovo primetiti, ali mi jesmo!

Ona je, naime, na Instagramu, kao što vidite, lajkovala fotografiju svog bivšeg dečka Viktora Savića.

Seksi glumac postavio je fotku iz šminkernice, a Sari se toliko dopala da je morala da mu to i stavi do znanja.

Kakvi su ovo mali signali i to čak dve godine posle raskida, najbolje zna Sara. Ipak, sve i da joj je palo na pamet da se pomiri sa Savićem, to će ići malo teže budući da je on godinu dana u srećnoj i ozbiljnoj vezi sa studentkinjom FDU Teodorom Miljković.

Sara i Viktor zabavljali su se nekoliko meseci 2014. godine. Nakon Viktora pisalo se da je Sara uplovila u romansu sa reperom Marčelom, ali je ona to uvek oštro demantovala.