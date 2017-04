❤️❤️❤️❤️Danas punite 33 godine… Tri pune decenije ljubavi, postovanja, osmeha, podrske, zagrljaja, iskrenosti, istrajnosti i vecnosti… kao sto uvek govorim moja BEZVREMENSKA bica ❤️Primer SVIMA onima koji znaju sta je ljubav i onima koji ne znaju nazalost, al bar mogu nesto da nauce …sve sto je lepo, mora da se neguje. Uzajamnim trudom i uzivanjem, gradite nesto lepo i dugovecno ❤️zelim vam jos mnogo decenija srece, ljubavi i zdravlja, i da se svaki dan sve vise volite kao sto to i najbolje umete ❤️ Voli vas vasa ćera najvise na svetu ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #aniversary #marriage #love #happines #familly

