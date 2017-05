Tužna priča učesnika “Ja imam telenat”: Tata me je ostavio pre nego što sam se rodio, a mama je htela da ABORTIRA! (video)

Posle nekoliko meseci borbe za prestižnu titulu najdarovitije osobe u regionu takmiačenje “Ja imam talenat” zavšrava se ovog četvrtka, 1. juna, kada će 12 superfinalista dobiti priliku da se poslednji put dokažu pred žirijem i publikom.

Odmah na samom početku takmičenja izdvojili su se talentovani momci, grupa “Bar strong”, koji su se posvetili uličnom vežbanju i plasirali se u samu završnicu šoua zahvaljujući glasovima publike, što im je posebno drago, jer im je velika želja da motivišu druge ljude da počnu da treniraju kao oni.

Jedan od njih, Srđan Arsenović, ima posebno tužnu priču o tome kako je počeo da se bavi uličnim treningom.

“Mene je ćale ostavio kad sam se rodio i nije bio tu do moje sedme godine. Mama i on su bili u braku, imam stariju sestru, a ja nije trebalo uopšte da se rodim, jer je tad bila velika kriza, ali je moj pokojni deda apelovao i rekao “ja ću brinuti o detetu, nema veze što je kriza”. Moja mama je htela da abortira, ali ju je on ubedio da rodi, bez obzira na to što su tada bili inflacija i bombardovanje”, počinje on svoju priču.

Kako su teško živeli, on je već sa 14 godina morao da počne da radi, pa je prodavao voće na pijaci.

“Mama je po ceo dan radila, bila je van kuće, odrastao sam uz babu i dedu, sestra je bila ceo dan u školi i morali smo sami da se borimo za sebe. Ja sam počeo na pijaci, pošto je moj deda imao voćnjak. Prodavao sam jabuke, kruške i ostalo i onda sam od toga kupovao hranu za kuću. Sve što zaradim išlo je na to. Mama je radila kao konobarica i po ceo dan nije bila kod kuće, jer se trudila da prehrani nas dvoje, da plati račune i sve. Posle prodavanja jabuka sam malo i „skrenuo“ u smislu da sam krenuo da razmišljam da propušim, počeo sam da pijem. Cela ta negativna svakodnevnica od koje mi sad pokušavamo da odvojimo ljude uličnim treningom zahvatila je i mene. Ne mogu da kažem da mi je drago što me je tata ostavio, ali da nije bilo tako teške situacije u kojoj sam ja odrastao, ja ne bih bio ovakav kakav sam danas. Ne slušam nikoga, slušam samo sebe, borim se do kraja, gledam da stvorim pozitivan krug ljudi pored sebe i uspeli smo da se sastavimo u ovoj ekipi i drago mi je da sam upoznao takve ljude”, priča Srđan.

Spas od mračne svakodnevice pronašao je u druženju i vežbanju na otvorenom, pa sada želi da inspiriše i druge da im se priključe.

“Posle je bila malo bolja finansijska situacija, jer je krenula prodaja i ja sam počeo da radim kao organizator u jednom klubu, jednom nedeljno, zarađivao sam hiljadu do dve i od tih para sam uspeo da priuštim sebi internet i neke druge sitnice. I onda sam na internetu video ljude kako u inostranstvu vežbaju i pomislio zašto ja ne bih uspeo u ovome, jer je besplatno. U to vreme jedan drugar je prestao da ide u teretanu, isto zato što nije imao novca, pa je i on krenuo sa mnom da trenira. Ljudi su videli šta radimo, pa smo se udružili na tom vežbalištu, nismo se ni dogovarali, samo smo trenirali iz ljubavi. Kad su drugi videli promene na telu, počeli su da se priključuju”, rekao je Srđan i ispričao da su onda otvorili prvu stranicu na Fejsbuku pod nazivom „Bar Strong“, na kojoj su organizovali prvo humanitarno takmičenje.

I najmlađi u osmočlanoj grupi, trinaestogodišnji Joca, pronašao ih je preko ove stranice.

“Joca nas je video prvo na internetu, pa nam se priključio. Mi sve radimo besplatno, iz ljubavi, a novac od humanitarnih takmičenja smo poklonili onima kojima je potrebno. Ljudi dolaze i raspituju se, pa je tako i Joca došao. Ovaj sport nema trenera, tako da je uvek dobro imati nekog da ti pokaže kako šta da radiš. Eto, on je došao u martu prošle godine i za godinu dana on je dostigao svetski nivo i u nekim stvarima je bolji i od nas ovde. I preko njega se mnogo njegovih vršnjaka motiviše i devojke su počele da dolaze. U početku su gledale sa strane, dolazile da nas vide, a sad imamo nekolicinu devojaka koje žele da učestvuju sa nama na takmičenjima. Uvedeni su čučnjevi i trbušnjaci i druge vežbe baš zbog devojaka”, kaže Srđan i dodaje da su i devojke zainteresovane da idu na takmičenja sa njima i da je sve veći broj onih koji im se pridružuju.

Ne propustite superfinale najpopularnijeg šou programa “Ja imam talenat”, u četvrtak, 1. juna posle 21:30, na Televiziji Pink, jer su ovi fantastični momci pripremili spektakl koji se ne zaboravlja.