TOTALNO LUDILO! Aleksandra Subotić majku Ljubu uporedila sa ČEDOMORKAMA!

Sinoć je u Parovima tokom emisije “Roditeljski sastanak” Aleksandra Subotić ponovo pričala o izuzetno lošem odnosu sa majkom i pitala se da li je normalno da je majka zamrzi i proziva zbog posta na Instagramu.

Aleksandra je dodala i da joj je Ljuba tražila novac koji nije dobila.

Mili je ustao i izgovorio sve najgore o Aleksandri: “Sad ti ne treba Ljuba. Sad ti ne treba majka, a slala ti je haljine, slala ti je sve u prošloj sezoni. Kakvo ti si ti đubre, to nije realno. Ta žena te je rodila.”

“Pa šta? Ako me je rodila nema pravo da mi uništi život. I one majke što rode bebe pa ih zadave su isto rađale, da li to znači da imaju pravo da ubiju svoju decu?!” odvalila je Aleksandra.

Raspravu je zaključila Miljana Kulić rekavši da su i Ljuba i Aleksandra ološi.