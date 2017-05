Tijana Ajfon tvrdi za novi SVET: “Asistent Isidore Bjelice priča kako je izmislila bolest zbog prodaje knjiga!”

Vojislav Bajić, koji se predstavlja kao asistent i prijatelj Isidore Bjelice, krije svoje pravo lice, tvrdi za Svet Tijana Ajfon, i dodaje da je, iako u javnosti nastupa kao njena velika podrška, spisateljicu prozivao i vređao. Tijana i Vojislav znaju se već dugo, a nakon što je pročitala kako se Vojslav predstavlja kao Isidorin prijatelj, pozvala je redakciju Sveta i otkrila šta on zapravo priča o spisateljici.

“Voju znam veoma dobro, imamo i zajedničke prijatelje i sto puta je pred njima u društvu govorio kako Isidora uopšte nije bolesna nego da sve laže kako bi prodala knjige. Pričao je i kako se Isidori išlo u Afriku, pa je on platio put i kako nije imala ni za džeparac. Rekao mi je: ‘Zamisli, za klošarku sam morao da pozajmim 500 evra, otišao sam pod kamatu zbog nje.’ On je njoj napravio humanitarnu promociju na kojoj su joj nestale knjige, pa je zvala policiju. On je kao organizator morao da plati štetu. Pričao je sto puta kako ga je Isidora zajebala, stalno priča o tome, a sad se folira da su prijatelji. On nju kao štiti, a zapravo je samo željan medijske pažnje. Pljuje je na sve strane. Njegove su reči da Isidora nije bolesna jer da jeste, dosad bi umrla, ali da joj ovako rastu tiraži. Ma, on je bolestan dečko”, kaže Tijana za Svet.

OSTATAK ŠOKANTNIH TVRDNJI POTRAŽITE U ŠTAMPANOM IZDANJU SVETA KOJI JE U PRODAJI JOŠ SAMO DVA DANA!

ZABRANJENO JE PRENOŠENJE CELE ILI DELA VESTI BEZ NAVOĐENJA IZVORA U TEKSTU!