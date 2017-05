Tijana Ajfon BRUTALNA: Marko Bulat je SAM ZAPALIO svoj automobil!

Marko Bulat pre nekoliko dana objavio je na svom Fejsbuk profilu fotografiju zapaljenog automobila i pozvao organe reda da reše ovaj slučaj. Ko je zapalio Bulatov auto, još uvek nije poznato, mada pevač smatra da je to uradila ženska osoba iz ljubomore.

Mnogi su pomisli da je to Tijana Ajfon, a ona izgleda zna istinu…

Nju su novinari kontaktirali povodom ovog nemilog događaja, a ona je odlučila da se putem društvenih mreža obrati javnosti, pa je napisala sledeće:

“Šta reći, a ne zaplakati nad sudbinom osobe u liku i delu pevača u pokušaju (večito radnog pevača pred nastup zvezda). Ali malo je pre*r’o sa izjavama, pa da pojasnimo ko je on pošto smo dobri stari znanci. Šta reći o osobi koja se deklariše kao “veliki vernik” pa ga uhapse sa drogom, pa ide u emisije i to koristi kao marketing, pa se ženi opet marketinški, pa pominje mene opet marketinški. Ajd nekako da oprostimo i poslednje to što je (garant osigurao pa posle) sam sebi zapalio kola i u svoj toj muci oko kola zapaljenih se slika i šalje novinarima i kači na društvene mreže. Ajd sve to i nekako, ali zar zaista treba pomenuti ime takvoj moralnoj nakazi koja u bolnicu ode da vidi tek rođeno dete, a bolesno u tom trenutku, i seti se od sve “tuge, muke, i žaljenja deteta” da uzme telefon slika i okači na društvene mreže. Tako da ja nisam stručna iz oblasti psihijatrije da komentarišem takva ponašanja takvih pojava, džaba me zovete za komentar po bilo kom pitanju. Evo odgovora na sva vaša pitanja.

S poštovanjem, Tijana”.