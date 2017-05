Tamara za novi broj SVETA: Kajem se što sam roditeljima priredila traumu i ovaj pakao!

Tamara Đurić polako se oporavlja i veruje da će uskoro izaći iz bolnice. Nakon što joj se silikon iz zadnjice izlio, što ju je dovelo u životnu opasnost, nije izgubila veru i, kako kaže, ne želi pomoć ni psihologa ni psihijatra: “Sama sam svoj psiholog, a ovo nisu stvari koje mogu da utiču na moju psihu… Živ čovek svašta oseti na svojoj koži, a na slabima ostaju posledice… Ovo što mi se desilo nije me ubilo, znači izaći ću jača iz svega. Pišem knjigu, razmišljam i ne dangubim… Mogu da pretpostavim da će ova trauma ostati negde u meni, ali ja se trudim da je potisnem.”

Tamara nam je rekla da se njen fizički izgled neće mnogo menjati i da će uspeti da vrati kilažu budući da trenutno ima samo 44 kilograma: “Moj izgled će u budućnosti biti malo suptilniji. Kad bolje razmislim, svi ti estetski zahvati su greška, ali ljudi uče na svojim greškama. Malo vežbanja, malo mamina kuhinja, i biću opet ona stara. Bitno je da sam pobedila i da sam izvukla pouku.”

Fotografija koju je okačila na Fejsbuk na kojoj se vidi ispijeno lice i premršave noge zabrinula je fanove i prijatelje: “Bila mi je namera da tom fotografijom ohrabrim ljude koji me vole. Ali izgleda da sam postigla kontraefekat. Ne znam da li veruješ da sam pre desetak dana izgledala neuporedivo lošije nego na toj fotki.”

Tamara kaže i da joj silikoni neće nedostajati: “Ovi u zadnjici su mi trajali kao otvoren jogurt – dan i po. (smeh) A što se ostalih delova tela tiče, uradila sam samo grudi. Izvadila sam i silikone iz usana i veoma sam zadovoljna.”

Kontroverznoj starleti najteže je bilo to što su roditelji morali da prođu kroz agoniju kada su je videli prikovanu za krevet: “Sama sebi sam najveća podrška. Na raspolaganju su mi bili svi prijatelji i porodica, ali ja sam samotnjak i bilo mi je žao da me gledaju u takvom stanju. Mnogo mi je bilo teško zbog roditelja. Oni su sigurni da su napravili dve prelepe ćerke i nije im jasno zbog čega ja sve to sebi radim. Najgori momenti bili su mi kada su oni tu, a ja ne mogu da ih slažem da sam dobro jer su videli u kakvom stanju se nalazim. Nikada više im ovo neću prirediti.”

