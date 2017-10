SVI U ŠOKU! Aleksandra Subotić: Majka Ljuba me je otkačila, bila je dobra sa mnom SAMO ZBOG MEDIJA!

Aleksandra Subotić gostovala je u emisiji “Upoznajte Parove” kod Jovane Jeremić i otkrila šokantne detalje o majci Ljubi Pantović.

“Nas dve ne razgovaramo već neko vreme. Bile smo u dobrim odnosima dva meseca posle Parova i sada mislim da je to radila samo zbog medijske pažnje. Bilo mi je divno ta dva meseca, po prvi put sam osetila da imam porodicu, da je majka uz mene. Nije dugo trajalo. Ona me je blokirala na Instagramu i više nemamo nikakav kontakt. Ljuba je smatrala da nisam nešto učinila za nju što je očekivala i zato me je ponovo izbrisala iz života”, rekla je Aleksandra i dodala: “Žao mi je što se moj muž David razočarao u moju majku. On je jedini uz mene, on mi je najveća podrška. Srboljub je isto sada dobar prema meni, i sa ocem sam u dobrim odnosima. Ali sa majkom više nisam.”