Pevačica Viki Miljković pre devet godina rodila je sina Andreja, a iako je na pragu pete decenije, volela bi da se ponovo ostvari u ulozi majke. Četrdesetogodišnja pevačica pričala je o svojoj velikoj želji, koja je ujedno i želja njenog sina, ali to nikako da se desi.

“Volela bih da imam još dece i planiram prinovu. Moj Andrej jedva čeka brata ili sestru i on je najveći inicijator da ja ostanem u drugom stanju. Nije nimalo ljubomoran, on bi da rodim još petoro”, rekla je Viki još pre dve godine, ali po tom pitanju ništa se nije desilo.

Članica žirija Zvezda Granda tvrdi da je zaljubljena u svog muža kao prvog dana i da jedva čekaju da prošire porodicu.

“Sve je u Božjim rukama, kad on odluči, to će se dogoditi. Ono što je do nas, to je rešeno. Želim da rodim i ćerku i sina, svejedno mi je šta će biti. Sa mojim mužem Tašketom, naravno, o tome pričam, oboje to želimo. Ako ni zbog čega drugog, moram to da uradim zbog sina, koji stalno pita kad će, kad će… Dosadan je”, rekla je Viki prošle godine.

Pisalo se i da je pevačica u panici jer ne može da ostane trudna. Prvo što su im lekari rekli jeste da je moguće da Viki u glavi ima neku psihičku blokadu i da zbog toga još nije zatrudnela. Kada su shvatili da već dugo ne mogu da dobiju dete, pevačica i njen suprug morali su da posete lekara.

