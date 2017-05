SVET u novom broju otkriva: Miroslav Ilić napao Bekutu zbog Mire Antonović!

Miroslav Ilić poludeo je kad je video da je njegova koleginica Ana Bekuta na koncertu Kornelija Kovača u Narodnom pozorištu sedela u društvu Mirjane Antonović.

“Vidi Bekutu, sram je bilo! Pa kako može da sedi s njom! Ona zna šta ta žena meni radi, kako je nije sramota da sedne pored nje i fotografiše se s njom. To je sve zbog Brene, Brena hoće da me uništi! Ko je vidi, neka Ani kaže da mi ne prilazi kad me sretne, ja joj zdravo neću reći sigurno. Mrtva je za mene sada i zauvek!“, urlao je Ilić u društvu prijatelja u jednom restoranu u Mirijevu.

OSTATAK TEKSTA POTRAŽITE U ŠTAMPANOM IZDANJU SVETA KOJI JE U PRODAJI OD PETKA, 19. MAJA!

ZABRANJENO JE PRENOŠENJE VESTI BEZ NAVOĐENJA IZVORA U TEKSTU!