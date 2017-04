SVET u novom broju otkriva: Ceca se od Veljkovih skandala odmara sama na Kipru!

Ceca Ražnatović iza sebe ima nekoliko napornih nedelja, a najstresniji događaj joj je svakako tuča i pucnjava u Laktašima, kojoj je prisustvovao njen sin Veljko. Izuzetno se nasekirala i žestoko posvađala sa svojim naslednikom rekavši mu da je to poslednji put da joj tako nešto priređuje. Kako bi se opustila i smirila pred koncerte koji je čekaju u Užicu i Subotici, Ceca je sama otputovala na Kipar, gde će ostati do subote. Folk zvezda dane provodi na svojoj terasi sa pogledom na more i na bazenu i trudi se da se oslobodi negativne energije i besa.