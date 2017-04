SVET u novom broju donosi! Zahar se kaje: Goca Lazarević mi je lekcija za ceo život!

Milutin Popović Zahar, jedan od najvećih kompozitora i tekstopisaca naše muzičke scene, napravio je mnoge hitove i zvezde, a zaslužan je i za karijeru svoje bivše žene Gordane Lazarević. Ali, kako kaže u svojoj knjizi Orfej s Drine, kada je dobila sve što joj treba, napustila ga je.

“Mlada i lepa, i dobra pevačica, a vuče se sa jednim violinistom, bez nade da će je uzeti za ženu. Bez nade. U očima su se vrtele suze. Nije rekla ništa. I ja sam ćutao, ali tada sam odlučio da se njome oženim. Trenutak muške slabosti sudbina uvek nekako namesti po svome. Oženim se tom malom barbikom. Dugo smo bili u braku, deceniju i po. Izrodili smo decu, sina i kćerku. Moja mlada supruga bila je dobra pevačica, postala je popularna, prava zvezda na estradi. Tražili su je na svim feštama i festivalima. Najveće hitove za nju napisao sam ja, Zahar. Osokolila se, postajala sigurna u sebe i u svoje pevanje. Došla je i ogromna lova, mala gugutka iz neke šumadijske bestragije postala je ime, popularnije od mog. Pomislila je da je vreme da Galateja napusti Pigmaliona”, napisao je Zahar, i dodao: “Kada su nestale emocije, Galateja je otišla. Dobila je sve – slavu, novac, kuću, decu. Unapred je negde svila sebi novo gnezdo. Ponekad, godinama posle, kad joj zatreba neki hit, počne da me hvali po estradi, kao, Zahar je bio njena najveća ljubav. Ali ja nisam muva da se hvatam na lepak. A naivnosti u odnosu na žene davno sam se otarasio. Žene i kad vole, misle samo na to da nađu dobrog i moćnog oca za svoju buduću decu. Mala Galateja očitala mi je lekciju iz života za sva vremena. Opametila me. Zato sam često na televiziji ponavljao svoju patentiranu sintagmu Ko se ženi pevačicom, sahranjuje ga opština!“

