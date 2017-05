Superfinalista “Ja imam talenat” o najtežem trenutku: Lekarske prognoze nisu bile dobre, zamalo da ne nastupim! (video)

Reper Nikola Anđelković podigao je ceo region na noge, kada je u najpopularnijem šou programu “Ja imam talenat”, izveo pesmu “Ana Mihajlovski Flow”, posvećenu ovoj voditeljki .

Njegov nastup sada već ima skoro pola miliona pregleda, a Nikola otkriva kako je nastala ova pesma koja je već postala veliki hit i odakle ideja da bude posvećena baš Ani Mihajlovski.

“Napisao sam pesmu o njoj jer me je mnogo njih pitalo kakva je Ana uživo, da li je car. Ja sam pokušao da kroz priču o njenoj harizmi, predstavim sebe i svoju harizmu. Mnogi su me pitali da li postoje neke simpatije, pa sam napisao pesmu, ali moram da kažem da takvih simpatije nema”, rekao je Nikola za pink.rs i dodao:

“Dok sam pisao pesmu, znao sam da će biti hit. Ali da će ovoliko da bude popularna, e to nisam očekivao. Voleo bih da snimim spot za tu pesmu, naravno sa Anom u glavnoj ulozi. To će biti jedna od pesama sa novog albuma”.

Nakon te pesme, mnogi su se pitali da li može da je sledećim nastuom nadmaši, ali Nikola je i u tome uspeo.

“Posle te pesma sam osećao veliki pritisak, čak su me ljudi na društvenim mrežama pitali da li može bolje od te pesme. Ali i pesma kojom sam se predstavio u finalu se dopala publici, reakcije su fenomenalne”, rekao je Anđelković.

Nikola je imao veliku želju da prođe u superfinale, ali se suočio sa veoma teškim trenutkom neposredno pred finalni nastup.

“Najteži trenutak mi se dogodio pred samo finale, jer je moj nastup bio pod znakom pitanja. Imao sam problem sa glasnim žicama, do poslednjeg trenutka nisam znao da li ću moći da nastupim. Bio sam kod doktora i on mi je bukvalno rekao da sam silovao glasne žice. Jer sam ja snimao u studiju prateće vokale za nastup, pa sam se drao na generalnim probama i to je uzelo danak. Nisam znao šta da radim, kako da sebi pomognem. Ali, valjda je i taj adrenalin, kada sam izašao na scenu, pomogao da moj nastup bude dobar. Reakcije su bile odlične i u tom trenutku se probudila želja, ali i vera, da mogu da budem u sueprfinalu”, ispričao je ovaj harizmatični reper.

Ipak, ni zdravstveni problemi nisu ga sprečili da u finalnoj emisiji oduševi publiku, ali i žiri, koji je imao veoma visoke kriterijume.

“Rastini komentari su me oduševili, ali mi se mnogo svidelo se kako su Danica, Ana i Žika reagovali na moj nastup, i na mene uopšte. To što je Žika prepoznao u meni, što je obratio pažnju na svaki deo mog nastupa, e to je sjajno, ganuo me je”, rekao je Nikola.

Kako je sam rekao, ljude koje voli sa domaće rep scene su Korona, Furio Đunta, ali i sam Rasta, kog je, zajedno sa bratom Aleksandrom, pratio do samih početaka.

“Rastu sam oduvek voleo i cenio. Slobodno mogu da kažem da bi mi bilo najdraže da snimim duet sa njim, to bih možda čak i više voleo nego da osvojim prvo mesto”, bio je iskren ovaj mladi reper.

Nikola je za kraj otkrio i svoje favorite u samoj završnici najgledanijeg šou programa “Ja imam talenat”.

“Moji favoriti su grupe “Hip Hop Kids” i “Bar Strong”. Njih volim i cenim, i zbližili smo se tokom takmičenja”, rekao je Nikola.

Da li će Nikola i ovog puta uspeti da nadmaši sebe, saznaćete u superfinalu najpopularnijeg šou programa “Ja imam talenat”, u četvrtak, 1. juna, od 21:30h, samo na Televiziji Pink!