Soraja će učestvovati u novom rijalitiju televizije Pink?

Televizija Pink u novu televizijsku sezonu ulazi jača nego ikada!

Novi rijaliti šou u kojem će uživati svi ljubitelji ovakvih formata, ali i oni koji to do sada nisu bili, nosi naziv “Zadruga”! Reč je o TV formatu koji će biti predstavnik potpuno nove generacije rijaliti programa, a šou sličan ovom u kojem će uživati gledaoci Televizije Pink do sada nije viđen u svetu, te se s punim pravom očekuje da će nadmašiti sve one koji su do sada bili emitovani kako na domaćim, tako i na televizijama širom sveta.

Za sada se zna da će u rijalitiju učestvovati Mina Vrbaški, starleta koja se proslavila skandaloznim snimkom Šaka Polumente koji je objavila. Priča se da je jedna od učesnica i Soraja!