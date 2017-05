Šokiraćete se: Sin Lepe Brene kao Elton Džon! (video)

Stefan Živojinović, sin Lepe Brene i Bobe Živojinovića, pokazao je da je od svoje majke nasledio veliki muzički talenat.

On je, u kućnoj atmosferi, sjajno odsvirao i otpevao hit Eltona Džona “Can you feel the love tonight”.

Naša poznata estradna zvezda nije mogla da odoli a da se ne pohvali njegovim umećem, pa je snimak objavila na Tviteru.