ŠOKANTNO! Severina se razvodi zbog psihičkog maltretiranja?!

Po astrološkim analizama, Severinu Kojić ne čeka svetla budućnost, tvrdi astrolog Ivica Marinović, i upozorava da će njen pad krenuti od ljubavnih problema i da idila sa malim Kebom neće potrajati:

“Severina Vučković zbog ljubavi se podizala iz pepela kao nova i preporođena žena već nekoliko puta, ali krajem godine očekuje je ljubavni pad i počinju problemi i psihička maltretiranja. Ona se drži dalje od problematičnih tema i situacija radi duševnog mira, ali krajem novembra savladaće je strahovi od emocionalnog odbacivanja. Psihički će mnogo patiti, što će znati njeni najbliži, ali neće joj pomoći jer je neće shvatati previše ozbiljno. Neće ona to dugo trpeti i, po položaju zvezda, njen brak će biti veoma ugrožen polovinom sledeće godine pa nadalje. Kupiće novi dom i početkom godine završiti sudski proces koji vuče već duži period, ali ne u svoju korist. Ona sebi nameće pritisak da ostane na vrhu, ali isto tako izbegava lekcije života, zbog čega mora da ponavlja iste situacije svakih nekoliko godina. Ona mora da pazi da ne padne u tuđe ruke jer će je to dovesti do gubitka moći, gubitka snage, a potom i samouništenja. Postoji mogućnost da zbog te osobe skroz napusti estradu i da joj najveća ambicija ostane neostvarena, a 2019. godina biće najteža po pitanju fizičkog zdravlja. Tada joj prete najveće opasnosti, od preloma kostiju, problema sa glavom i vilicom do saobraćajnih nesreća.”