ŠOKANTNO! PROCURILA TAJNA SMS prepiska između Lukasa i Ane Sević! Pogledajte šta mu je pisala! (foto)

U javnost su isplivale šokantne SMS poruke za koje mediji tvrde da ih je Ana Sević pisala Aci Lukasu. Novi broj SVETA otkrio je da su se Sevićka i Lukas videli prošle nedelje na njegovom nastupu u Trokaderu u Budvi, a portal pink.rs objavio je SMS poruke, a po njihovim saznanjima, to su poruke iz Lukasovog telefona koje je supruga Darka Lazića poslala 2. avgusta.

“Svako ima svoj način samodestrukcije, ovo je noćas moj. Postavila sam ti već pitanje: ‘Zašto?’ i nisam dobila odgovor. Neću verovatno ni sada, a mojih milion pitanja ‘zašto?’ je zaslužilo da mi odgovoriš. Moji pozivi su zaslužili da budu odgovoreni, jer kad ti meni napišeš: ‘Javi mi se, trebaš mi’, ja se javim, jer ti trebam! Zaslužila sam ja mnogo toga, svakako sve suprotno od ovoga što sada radiš”, napisala je Ana i tada priznala: “Posle onoga što se desilo pre pet godina obećala sam sebi da nikada nikome više neću dozvoliti da probudi u meni taj osećaj, ponovo sam dozvolila. I to ponovo tebi, zato što sam želela da ti verujem, zato što sam želela da ti pružim šansu da mi dokažeš da si sve ono što ja mislim da jesi. Ali ti i ja tebe vidimo drugačijim očima. Žao mi je što ne možeš sebe da vidiš onako kako te ja vidim. Taj čovek koga ja vidim, ne radi ovakve stvari. Uvek sam te na prvom mestu poštovala kao čoveka, pa tek onda kao muškarca”, piše Ana koja otkriva da Lukasu želi sreću:” Nikada ništa ne bih uradila da te povredim jer želim da budeš srećan. I pored svega što si uradio, ja ti to i dalje želim. Nadam se da ćeš biti. Onda ćeš sebe gledati mojim očima i možda ćeš drugačije gledati na mene i moje ponašanje. Možda ćeš me razumeti. Možda ćeš ga, ako ništa, ceniti sa ljudske strane, jer ja posle svega ovoga i dalje želim da verujem da za sve ovo postoji realan razlog koji mi je morao biti nagovešten i objašnjen. Kakav god da je, ljudski je. Sve je bilo bolje od ovoga što ja sada prolazim. Verovala sam ti.”

