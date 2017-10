ŠOKANTNO! Majka bivšeg dečka tvrdi sa novi broj SVETA: Sanja je PROSTITUTKA! Evo šta je još rekla!

Nakon što je Anđela Veštica oplela po Sanji Stanković, oglasila se i majka Sanjinog bivšeg dečka, koja takođe misli da se zadrugarka bavi prostitucijom.

“Ona se zabavljala sa mojim sinom, upoznali su se pre tri godine, ali od početka te veze bila mi je sumnjiva. Predstavljala se kao čedna i poštena, ali kada smo je upoznali i shvatili da živi na visokoj nozi, a da za to nema pokriće, sve nam je bilo jasno. Probala je da nam proda priču kako joj pomaže majka iz Švajcarske, međutim nije uspela. Devojka je imala tri telefona i non-stop se sklanjala da priča sa nekim. Ne može meni, ženi sa beogradskog asfalta, da prodaje pruču mala devojčica zalutala iz Bora. Fizički je sada neprepoznatljiva u odnosu na vreme kada se upoznala s mojim sinom. Sanja je za sve u pravu, pa ne može drugačije da zaradi za putovanja, automobile i luksuzne stvari nego prostitucijom kad već zanimanje nema. Hvalila se sopstvenim trojkama, pa ko bi to normalan radio?! Moj sin je melez, a Sanja je u rijalitiju prozivala tamnije ljude, što stvarno mislim da nije u redu”, kaže nesuđena svekrva, i nastavlja: “Njeni roditelji su razvedeni, majka joj se preudala u Švajcarskoj, a otac živi sa porodicom u Boru. Ona sa njim nema nikakav odnos, on ne želi da je vidi. Nikad nam ništa nije pričala o njemu, krila ga je kao zmija noge. Pričala nam je bajke kako studira dva fakulteta, Policijsku akademiju i Ekonomski fakultet, ali ko bi poverovao u to kada je svako veče po klubovima.”