ŠOKANTNO! Đanijeva ljubavnica vikala: “Naterao me je da abortiram posle dve godine veze!”

Prošle nedelje na nastupu Radiše Trajkovića Đanija na “Riveru” desio se skandal jer se na splavu pojavila njegova ljubavnica i pokušala da se obračuna sa njim pred svima.

“To se desilo oko četiri sata ujutro. Na splav je ušla crnokosa devojka, reklo bi se da ima blizu 40 godina. Tražila je da razgovara sa Đanijem. Rekla je da je njegova ljubavnica već dve godine i da je naterao da abortira. Svi smo bili u šoku i zamolili smo je da sačeka da on završi nastup, pa neka se posle njih dvoje ispričaju ispred splava jer je unutra mnogo glasna muzika i ne može da se razgovara. Insistirala je na tome da Đani odmah prekine nastup jer ona više neće da čeka, ali mi na to nismo pristali. Rekla je da se zove Nada i tako se iznervirala da je počela da baca čaše koje su stajale na pultu. Onda je obezbeđenje došlo i udaljilo je sa splava, a ona je vikala da ga džaba štitimo jer ide ispred njegove kuće da ga čeka”, otkriva izvor sa lica mesta, i dodaje: “Kada je Đani završio nastup, mi smo mu objasnili šta se desilo, a on je kratko rekao da je žena psihopata, da ga već godinu dana proganja i izmišlja priče o njemu. Rekao je da pokušava da mu uništi brak, ali da i Slađa zna ko je ona, tako da ništa nije postigla.”