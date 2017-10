ŠOKANTNE TVRDNJE! Aca Amadeus: Dete mi tuku i maltretiraju u školi!

Frontmen grupe “Amadeus bend” Aleksandar Stanimirović tvrdi da njegovu desetogodišnju ćerku Vasku tuku drugari iz odeljenja. Klavijaturista se pita da li maloletnici treba da siluju njegovu naslednicu da bi neko iz osnovne škole na Dorćolu reagovao.

U početku su je dečaci prozivali i vređali, a onda su usledili fizički napadi i uništavanje njenih stvari.

“Kada mi se dete prekjuče vratilo iz škole uplakano, pretučeno i sa pocepanim rancem, odlučio sam da progovorim o nasilju koje trpi već duže vreme. Petorica iz njenog odeljenja je matretiraju i tuku. Čak ima i blaže podlive. Dete mi dolazi kući u suzama i ja to više neću da tolerišem”, započinje priču za Informer uznemireni muzičar.

On kaže da je obavestio školu o incidentima, ali da deca nisu kažnjena.

“Pozvao sam njihovog razrednog starešinu i objasnio mu šta se desilo, a on je na to rekao da je reč o problematičnoj deci, da nemaju rešenja za njih i da će dati sve od sebe da to reše sa direktorom škole. Zamolio me je da ne preduzimam ništa na svoju ruku. Ali ja se kao roditelj ženskog deteta pitam šta će biti ako škola ne može da reši problem sa tom decom? Da li da očekujem da u sedmom ili osmom razredu moje dete bude čak i silovano?! Strahujem da to može da se dogodi”, priča Aca Amadeus.

Vaskin razredni starešina Raša Živković tvrdi da se ništa strašno ne događa među njegovim učenicima.