Acko Nezirović, jedan od najvećih tezgaroša po Evropi, priznaje da nikad manje posla nije imao. Nedavno je izbacio novu pesmu pod nazivom Milion, a za Svet priča o saradnji sa velikim estradnim zvezdama.

“Kada sam osetio lovu od muzike, odustao sam od škole, tata me je upisao u srednju, ali nije me zanimalo iako sam bio odličan đak. Moj otac bio je veliki muzičar i nije postojala zvezda koja nije dolazila kod nas u kuću. Lepa Lukić, Tozovac… Ljudi su tada znali šta je dobro, a danas se ništa ne zna. Danas više nema narodne muzike, ovo je strašno. Ne mogu da razumem ljude koji slušaju Rastu, to nema kvaliteta. Kako njega čujem, ja promenim kanal. Možda tu i ima nešto lepo, ali ja to stvarno ne čujem“, kaže Acko.

Zašto te nije bilo više u medijima sve ove godine?

“Nisam tome nikad davao značaj, mada to smatram svojom greškom. Pevao sam svadbe po Evropi i uzimao velike pare, tada nisam razmišljao o reklami”.

Jel danas teško naći tezgu?

“Svakako mnogo teže nego ranije. Saša Popović napravio je vojsku, ti klinci znaju po 20 pesama, ali uzmu ti svirku i ako ti znaš 2.000”.

Pevao si i na vašarima, ko su bile glavne face ispod šatora?

“Pevao sam i sa Cecom na vašaru, tada još nije bila u braku sa Arkanom. Bila je glavna zvezda na vašaru. U to vreme zabavljala se sa Hajrudinom Harom Samardžićem, a kasnije je Arkan vedrio i oblačio. Tada je Ceki pevala To Miki to, bio je to ozbiljan hit. Ona je jaka žena i svaka joj čast na svemu što je preživela. U to vreme se baš družila s Mirom Škorić”.

Mira je uvek važila za opasnu ženu, jel bilo nekih nezgodnih situacija sa njom?

“Ma kako ne, sećam se kad je jednom prilikom gađala Gocu Božinovsku i Zorana Pejića Peju flašama. Zajedno su pevali na nekoj svadbi u Parizu i Goca je oko deset ujutru budila Miru da ustane, trebalo je da krenu, ali ova je osula paljbu po njima. “M’rš, bre, u pičku materinu, šta me budiš, je*ala te svadba!“, drala se Mira, a kada su joj objasnili da mora da ustane, onda ih je gađala flašama koje su joj bile pri ruci. Došla je u četiri na svadbu kao da je Šaban, a kad je uzela pet hiljada, onda je sve u redu”.

Jel istina da ste vi pevači najporočniji?

“Pre deset godina probao sam i drogu i video da nije loše. Ovi pevači što kažu da nisu svi lažu. Uvek sam se trudio da budem umeren, nisam pravio ekscese, a kasnije sam shvatio da taj kokain ništa ne valja”.

Radio si i sa Adilom, kakav je on?

“Ja sam ga prvi vodao na te svirke jer je stvarno odličan pevač i lepo vaspitan, ali Adil mi se sad i ne javlja. Ovo što je bilo sa Džejom je bezveze, Džej je moj brat i ja ga volim i tvrdim da je najbolji čovek na estradi, samo nije dobar za sebe. Adil je brzo postao zvezda zahvaljujući Džeju, on ga je svugde vodio sa sobom i prvi ga je odveo kod Marine Tucaković… To je njihova intima, ali bezveze je sve to ispalo. Džej nikada nije dao na Adila, niti je rekao lošu reč za njega, ali desio se eksces i svako brani svoje. Ma, alkohol je čudo, sutra čovek i ne zna šta je uradio”.

Jel bilo problema na romskim svadbama?

“U Parizu su uleteli sa prangijama i fantomkama, a na toj svadbi pevali smo Šaban, Đani, Enes Begović, Snežana Đurišić, Sanja Maletić, Goca Božinovska, Džej i ja. Šaban je pevao u momentu kada su upali naoružani momci i kad je opalio metak, svi smo se ukopali. Snežana se uspaničila, ona se oduzela i počela da plače, a ja sam joj rekao da legne na pod. Naredili su nam da skinemo satove i izvadimo pare iz džepova. Šaban je jedini bio zaštićen, njemu su rekli: “Ti sedi, ti si kralj, a svi ostali na pod“. Kao za inat, ja baš tada kupio od Đanija sat za četiri hiljade evra i, šta ću, pobegnem sam u WC i zaključam se… Imali smo sreće jer su umesto kutije sa bakšišem greškom odneli kutiju sa kablovima. A Džej se bio sakrio ispod mladenačkog stola i onako namazan odmah stavio pare i sat u čarapu. Jedino nije hteo da ugasi cigaretu. Kaže on posle: “Pušim i molim Boga da ne vide dim ispod stola jer ću dobiti po lobanji“.

A ko je najproblematičniji od pevača?

“Jednom sam sa Nadom Topčagić radio Novu godinu u Beču, ona voli da pije, a muž Zlaja joj ne da. Mi idemo po sali i pevamo, a gosti samo kite. Nada ni ne pita nego pije tuđe piće sa svakog stola, šta dohvati ona iskapi. I samo viče: “Ajmo rukice gore, nogice gore…“ Ma ona mrtva pijana, a njen muž Zlatko ljut na mene što sam joj dozvolio. Pa kao da ja mogu da joj branim…. A muzičari mi sve vreme govore: „Gledaj samo da ne ukrade bakšiš“, pošto je ona to stalno radila. Tada je samo Nada cirkala, a sada su pevačice gore od pevača. Bio sam nedavno kod Katarine Grujić na slavi, ona je sljuštila flašu za pola sata”.

Jel još neko krade bakšiš?

“Manje je onih poštenih, ovih što kradu ima koliko hoćeš. Mirko Kodić bio je najpoznatiji po krađi bakšiša, znao je da ga mazne da niko ne primeti. Ali oteto prokleto. Sad ga je to stiglo. Đani je izmislio krađu bakšiša, on je silne pare uzeo jer ništa ne deli”.

Kakav si sa Đanijem?

“Bili smo kao braća i mnogo ga volim, ali naljutio se na mene jer nisam bio na Miloševom punoletstvu. Imao sam gostovanje tu noć, do kasno sam radio i nisam fizički stigao da odem na rođendan njegovog sina. Đani peva mnogo dobro, ali đavo je ovako. Mnogo vremena smo u životu proveli zajedno, ali on se samo isključio. Kada mi je mama umrla, nazvao me je tek nakon pet dana. Bilo mi je baš krivo. Nismo u svađi, ali udaljili smo se”.

I on je, kažu, veoma poročan.

“Nas dvojica umeli smo da zaspimo za stolom na svadbama, Đani je nenormalno izdržljiv. Taj može tri dana bez prestanka da jede, pije i vuče crte. To je jedna pozitivna budala i mnogo dobar lik. Lud je kao struja”.

Jel bilo problema zbog opijanja?

“Bilo je tuča. U Budvi smo nastupali i jedno jutro ustajem, vidim Đani sedi, a policija sa njim. Neka frka je izbila, a ja sam ranije otišao na spavanje. Neki lik je nešto dobacio Džeju i ovaj ga je nabo. Iako je sitan, uvek je znao da se bije, odrastao je na ulici. Letele su flaše to veče”.

Sa Aleksandom Prijović nastupao si kad nije bila poznata.

“Pre nego što se prijavila za Zvezde Granda svoju prvu Novu godinu pevala je sa mnom. Dovela je mama Borka, bio je tu i Šaban Šaulić. Letele su pare na sve strane, Šaban nije hteo da siđe u masu, bilo mu je neprijatno jer je zvezda, a Cigani hoće na čelo da ti lepe pare, da ti guraju gde stignu. Oni vole da im pevač legne na pod, pa da peva. Ma imaju svakave zahteve. Po dvadest sati i više traju te svadbe, Šaban zbog zdravlja ne može više to da izdrži, ali sećam se da je u Parizu za jednu pesmu dobio 20.000 maraka”.

Kakva je tada bila Prijovićka?

“Tada, kada je imala petnaest godina, ja sam joj rekao da će za pet godina biti zvezda i eto, istina je. Prijovićka je odustala od romskih svadbi jer oni neće da im ti sa bine pevaš, oni hoće na uvce pored stola, da ti stavljaju pare gde oni žele. Tada, kada smo zajedno nastupali, kitili su je gde su stigli i onda joj nije smetalo, ali vremena se manjaju. Aleksandra mnogo dobro peva i zaslužuje da bude velika zvezda. Ona je mandovka, i to joj se čuje u glasu”.

Zorica Brunclik neće da priča o tim svadbama.

“Pevali smo na svadbi u Milanu. Džej kaže: “A sada za vas najveća lavica na estradi!“ A neki gost dobacuje: “Daj taj zvučnjak, ona nije lav ona je krokodil, ona je slon.“ On je hteo da kaže da je najveća i najbolja, ali Zorica je počela da skiči. Naljutila se, urlala je na Kemiša: “Šta je ovo!“ Uvek je bila nepristupačna i na visini”.

Sramota ju je valjda što nastupa na romskim svadbama, pa ćuti?

“Pa sramota ju je. Zorica je veoma cenjena među Ciganima i ona se tako i postavlja, uvek je na distanci”.

Dugo te nije bilo u Grandu, u kakvim si odnosima s Brenom?

“Vojsku sam služio u Brčkom i Brenu znam još kao devojku, družio sam se s njenim bratom Farukom. Kada sam dolazio kod nje u kuću u Brčkom, ona je već bila velika zvezda. Brena je pevačica ispod proseka, ali napravila je nešto što niko nije”.

Kako ti se čini takmičenje Zvezde Granda?

“To je postao rijaliti, akcenat je na žiriju a ne na mladim ljudima. Ja lično ne bih mogao da sedim tamo i ćutim dok me neko vređa. Ma, užas!”

A zašto se vi pevači ne družite kao nekad?

“Nemaština je. Ljudi su nekada više imali, bili srećniji, a danas su mnogi zavidni, sujetni, svako gleda samo da je njemu dobro. Kafana Šumatovac nekad je bila centar zbivanja i tamo si mogao naći sve, od Šabana Šaulića do Mije Aleksića. Toga više nema”.

